La Comarca de la Sidra insta a formar a los trabajadores para tratar la soledad no deseada

La segunda edición de las jornadas 'Soledad y salud en jóvenes y mayores: hacia un bienestar emocional' abordó este martes, en el paraninfo de la ... Universidad Laboral, en Gijón, la necesidad de formar y educar en la soledad no deseada, un problema que «no entiende de edad y que afecta tanto a comunidades rurales como urbanas« de toda Asturias. Durante los últimos años, la región ha ido destinando cada vez más recursos en actividades intergeneracionales y, según los expertos, ha llegado el momento de »impulsar la innovación y el cambio social, formar a las nuevas generaciones« sobre este problema y cómo combatirlo.

Esas fueron las palabras de Juan Antonio González, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra (Villaviciosa, Colunga, Nava, Cabranes, Sariego y Bimenes), entidad que, junto a la Universidad de Oviedo, organiza las jornadas. Se trata de un encuentro en el que también colabora el Principado, además de estar impulsadas por el grupo de investigación BISMA, creado en el marco de la alianza Ingenium, que une a varias universidades europeas.

El año pasado, explicó el investigador José Antonio Labra, del comité organizador, «se abordó la soledad no deseada desde un ambiente más académico», señalando el problema de la curva de edad y cómo cada vez afecta más a la población joven. Por ello, este año gira en torno un ambiente más práctico, y se cuenta con la colaboración de los talleres de Rompiendo Distancias, AbrazArte o grupos como Los Glayus, Asociación Luar o Ye Too Ponese.

«Debemos intentar transmitir a las nuevas generaciones, los futuros psicólogos y trabajadores sociales, las experiencias que se están obteniendo en este tipo de proyectos, sobre todo los talleres intergeneracionales, para encontrar soluciones a este problema», subrayó González.

Calidad de vida

Lo importante, añadió María de la Villa, decana de la Facultad de Psicología, «es apelar contra la soledad no deseada desde la comunidad, encontrar calidad de vida y recuperar el tejido social».

Debe hacerse, coincidió José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social del Principado, pensando en que «no es sólo una cuestión de ser mayor o de que vivas solo», además de que hay que tener presente el papel, cada vez más fuerte, que juegan las herramientas digitales. Pueden «provocar más desconexión o hacer que la siente se acerque más, como se demostró durante el confinamiento».

Además de conferencias y mesas redondas con profesionales de estas áreas, habrá también talleres con los grupos especializados. Este miércoles, con la colaboración del Ayuntamiento de Nava, las actividades se trasladan la Casa de Cultura y al centro de día de la localidad.