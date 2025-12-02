El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
Jornadas contra la soledad no deseada, en el paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón. E. C.

La Comarca de la Sidra insta a formar a los trabajadores para tratar la soledad no deseada

Los expertos señalan la necesidad de contar con especialistas para «impulsar la innovación» y encontrar soluciones para abordar este problema

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:15

Comenta

La segunda edición de las jornadas 'Soledad y salud en jóvenes y mayores: hacia un bienestar emocional' abordó este martes, en el paraninfo de la ... Universidad Laboral, en Gijón, la necesidad de formar y educar en la soledad no deseada, un problema que «no entiende de edad y que afecta tanto a comunidades rurales como urbanas« de toda Asturias. Durante los últimos años, la región ha ido destinando cada vez más recursos en actividades intergeneracionales y, según los expertos, ha llegado el momento de »impulsar la innovación y el cambio social, formar a las nuevas generaciones« sobre este problema y cómo combatirlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  3. 3 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga y referente de la gastronomía asturiana
  6. 6

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  7. 7 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  10. 10 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Comarca de la Sidra insta a formar a los trabajadores para tratar la soledad no deseada

La Comarca de la Sidra insta a formar a los trabajadores para tratar la soledad no deseada