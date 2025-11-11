«Todavía no se dan las condiciones para que vuelva el marisqueo a la ría de Villaviciosa»

Para volver a ver mariscadores en la ría de Villaviciosa todavía habrá que esperar. Si bien el estuario maliayo ha ido mejorando en cuanto ... a la reducción que obligó al cierre de esta actividad, en noviembre de 2011, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reconocía este martes en Villaviciosa que todavía «no se dan las condiciones» para que el marisqueo pueda autorizarse. De los 24 mariscadores que había cuando se prohibió la actividad, ya no queda ninguno en activo.

Eso sí, Calvo destacó que durante todos estos años se han ido acometiendo diferentes actuaciones para mejorar las condiciones del estuario, como la reparación de los diques de los porreos, actuación a la que se destinaron 1,6 millones de euros y mejoran la conservación de 17 especies de flora y fauna. Algo que además se deja notar, apuntó el consejero, como la llegada de más aves migratorias al estuario.

También lanzó un mensaje Calvo a otras administraciones: «Hay que trabajar en colaboración». «Si tenemos claras las competencias, hay que exigir también que cada una de las administraciones haga su trabajo», añadió, al tiempo que sí destacó la labor del Ayuntamiento de Villaviciosa en el ámbito que le compete.