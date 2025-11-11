El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Porreo en Bedriñana, en la ría de Villaviciosa. José Simal

«Todavía no se dan las condiciones para que vuelva el marisqueo a la ría de Villaviciosa»

El consejero Alejandro Calvo destaca las actuaciones ya realizadas en los porreos e insta a la Administración central a «hacer su trabajo»

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:24

Para volver a ver mariscadores en la ría de Villaviciosa todavía habrá que esperar. Si bien el estuario maliayo ha ido mejorando en cuanto ... a la reducción que obligó al cierre de esta actividad, en noviembre de 2011, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, reconocía este martes en Villaviciosa que todavía «no se dan las condiciones» para que el marisqueo pueda autorizarse. De los 24 mariscadores que había cuando se prohibió la actividad, ya no queda ninguno en activo.

