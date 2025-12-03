La DOP prevé que la sidra natural espumosa lidere las ventas fuera de Asturias

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias pronostica un buen futuro para la sidra natural espumosa. Prevé que será ... la bebida con «el mayor crecimiento» en ventas fuera de Asturias en los próximos años y la entidad buscará incentivar esta subida a través de campañas publicitarias como la de Navidad. El plan, explicó el presidente del consejo, Jorge García, y el gerente, Daniel Ruiz, es el de mantener «el mensaje dicho hasta ahora» para «asegurar la diferenciación».

Este miércoles, en la sede de Villaviciosa, la junta presentó la publicidad para estas fiestas, conservando el eslogan 'Se nota' de la campaña que comenzó a principios de verano, pero añadiendo el brindis navideño. Era lo «más apropiado», dijo García, para no interrumpir el mensaje de promocionar el producto hecho con auténtica manzana asturiana. Ayudará también a que «los asturianos descubran la sidra espumosa», las ocho marcas amparadas por el consejo, a las cuales liga su futuro crecimiento fuera de la región al sabor , la calidad y la «facilidad del consumo; sólo hace falta servirlo en frío», sin escanciar.

Para Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias de Asturias, el crecimiento y promoción de esta bebida «es una buena manera de poner en valor el trabajo de cosecheros y llagareros», unas palabras con las que coincidió también el presidente, pues todo cuenta para «el desarrollo del medio rural asturiano». La teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar, felicitó al consejo por la línea publicitaria hecha hasta ahora de la sidra DOP asturiana y aseguró que para el encendido de luces navideñas en Villaviciosa se brindará con natural espumosa.

La campaña, explicó Luis Arrontes, de la agencia creativa, «estará emitiéndose hasta Reyes» en televisión, mupis publicitarios, medios digitales y prensa.