El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
La teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar; la directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias del Principado, Begoña López; el presidente del consejo regulador de la DOP Sidra de Asturias, el director de la agencia creativa Arrontes, Luis Arrones; y el gerente del consejo de la DOP, Daniel Ruiz P. G.

La DOP prevé que la sidra natural espumosa lidere las ventas fuera de Asturias

El consejo regulador fomenta el consumo de las ocho marcas de este producto a través de la campaña de Navidad

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:23

Comenta

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias pronostica un buen futuro para la sidra natural espumosa. Prevé que será ... la bebida con «el mayor crecimiento» en ventas fuera de Asturias en los próximos años y la entidad buscará incentivar esta subida a través de campañas publicitarias como la de Navidad. El plan, explicó el presidente del consejo, Jorge García, y el gerente, Daniel Ruiz, es el de mantener «el mensaje dicho hasta ahora» para «asegurar la diferenciación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  3. 3 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  4. 4

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  7. 7 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  8. 8

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La DOP prevé que la sidra natural espumosa lidere las ventas fuera de Asturias

La DOP prevé que la sidra natural espumosa lidere las ventas fuera de Asturias