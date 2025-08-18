Un estand accesible para difundir la mejor versión de Villaviciosa

Un «balance positivo» y una gran experiencia. Así cerró el estand de Villaviciosa de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ... una experiencia que «repetiremos», destacó este lunes el alcalde Alejandro Vega.

El regidor ya lo había avanzado antes en el propio estand, que estaba diseñado pensando en una accesibilidad total, completamente apto para, por ejemplo, personas en silla de ruedas, con incluso los mostradores adaptados, y afianzó su declaración tras constatar el éxito de las actividades organizadas por varias entidades maliayas que se pasaron por la feria. «Más de 3.000 personas» visitaron el puesto maliayo, la mayoría el jueves 14, el Día de Villaviciosa, cuando se contó con el artista Guillermo Simón, creador del cartel de la Fidma, y el profesor Luis Benito García, uno de los 'padres' de la candidatura de la cultura sidrera para ser declarada patrimonio de la Unesco.

El concepto del estand de Villaviciosa, «sin pretensiones estéticas o decorativos», era el de ser abierto al público y representar la identidad maliaya en todos sus conceptos. Así, la Asociación Azabache Jurásico abrió la feria con el patrimonio mineral del concejo, seguido de la labor cultural de la Fundación José Cardín; y las fiestas del Portal y su nueva comisión, con las pregoneras futbolistas del Club Rodiles.

También estuvo presente el folclore asturiano con la difusión del Festival Internacional de la Gaia; la historia misma, con la 'visita' de Carlos V gracias a la Asociación Amigos del Primer Desembarco de Tazones; y el arte, de manos de la asociación Cubera y Nieblastur.

Todos ellos, resumió el alcalde, «hicieron posible la exitosa presencia de Villaviciosa».