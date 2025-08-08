El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ceramista Charo Cimas, la edil Rocío Vega y la secretaria de Acosevi, Laura Jiménez, en la presentación de ambas ferias E. C.

Las ferias de la artesanía y del comercio en la calle llenarán Villaviciosa de actividades

Ambas citas compartirán espacio, del lunes 11 al domingo 17, con puestos de venta, conciertos, talleres, desfiles y degustaciones

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:29

La Feria de la Artesanía, organizada por el Ayuntamiento de Villavicosa, y la Semana del Comercio en la Calle, organizada por la Asociación de Autónomos, ... Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) compartirán espacio y fechas este mes, llenando la villa de artesanía y actividades para todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  6. 6 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  9. 9 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  10. 10 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las ferias de la artesanía y del comercio en la calle llenarán Villaviciosa de actividades

Las ferias de la artesanía y del comercio en la calle llenarán Villaviciosa de actividades