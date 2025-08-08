Las ferias de la artesanía y del comercio en la calle llenarán Villaviciosa de actividades
Ambas citas compartirán espacio, del lunes 11 al domingo 17, con puestos de venta, conciertos, talleres, desfiles y degustaciones
Villaviciosa
Viernes, 8 de agosto 2025, 20:29
La Feria de la Artesanía, organizada por el Ayuntamiento de Villavicosa, y la Semana del Comercio en la Calle, organizada por la Asociación de Autónomos, ... Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) compartirán espacio y fechas este mes, llenando la villa de artesanía y actividades para todos los públicos.
La feria se instalará en la plaza de José Caveda y Nava el miércoles 13, de 11 a 20 horas, donde se pondrán a la venta productos singulares en cerámica, cuero, joyería, textil, azabache y alimentación, todos con el sello de calidad de Artesanía de Asturias.
Las actividades de Acosevi dinamizarán Villaviciosa desde el lunes 11 hasta el domingo 17. La programación incluye conciertos, desfiles de moda infantil y de mujer, talleres, degustaciones y actividades varias.
Todo esto se celebrará tanto en los negocios participantes –veinte en total– como en las calles que estén decoradas por la asociación: las calles del Agua, del Sol, Valle Ballina Fernández, Balbín Busto –en las inmediaciones de la plaza de Abastos– y la plaza del Crucero.
La organización destaca que se permitirá la entrada con mascotas en todas las actividades.
