Trece obras para el festival de cine Mediu Güeyu en Villaviciosa

Pilar Gutiérrez Villaviciosa Jueves, 23 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Todo listo en Rozaes, Villaviciosa, para celebrar el Festival Mediu Güeyu este fin de semana, el viernes 24 y sábado 25. El certamen cumple catorce años acercando la cultura, el cine y la música a la zona rural del concejo. Como novedad, en el que es el segundo año de su Concurso de Videoclips, la organización abrió las inscripciones al resto de España y, al final, se ha contado con participantes de Galicia y Madrid, además de toda Asturias.

Fue un cambio que se hizo en último momento, explicó Tilo Martín, de la Asociación Mediu Güeyu, «al ver que se acababa el plazo y aún no había muchas presentaciones». Se amplió hasta que «llegaron una veintena de videoclips». Sólo trece pasan a la proyección del viernes 24, a las 19 horas, cuando se mostrarán al público que, junto a los profesionales, actuará como jurado para decidir el ganador en la gala de las 21 horas.

Martín señaló que todo el festival se celebrará «alrededor de la cuadra de Loli», una vecina de la zona, y estará debidamente señalizada. Como sede de las actividades culturales del festival, en las paredes estará colgada la exposición fotográfica 'Hija del Vendaval' de Ana Laguarta, miembro de la asociación. Esta obra se centra en «el paisaje alrededor de la mina a cielo abierto de Laciana, en León». Además, en una panera cercana se proyectarán cortometrajes, los cuatro seleccionados.

Este año, destacó esperan repetir la asistencia de otras ediciones y «llegar a la media de 200 personas». Por eso se cuenta con un taller de mazcaraos, paella popular, espicha y conciertos de los grupos Pablo Und Destruktion, La Morgue y la dj Flama Rosa, además de la cartelera con tres documentales y una película.

El primero, el viernes a las 20 horas, es el de 'Totó y los Maniseros', del grupo musical de Bimenes del mismo nombre. El próximo será el sábado, a las 13 horas, 'Aínda Maruxa', de María Romero, centrado en los últimos habitantes de una aldea gallega

A las 17 horas será el 'Historias del Buen Valle', de J. L. Guerin. Premiada en el Festival de Cine de San Sebastián, muestra la vida en un barrio del extrarradio de Barcelona. Además, se podrá hablar con el director en un videocoloquio. La película 'El mohicano', de Fréderic Farruci será la última (19.30 horas). La trama se centra en un pastor que se niega a vender sus tierras y el director estará presente.

Temas

Conciertos

Villaviciosa

Videoclips

Cine