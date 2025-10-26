El madrileño José Manuel Moreno gana por segunda vez el concurso de relatos de Quintes

S. G. A. Villaviciosa Domingo, 26 de octubre 2025, 16:52 Comenta Compartir

Un total de 185 autores remitieron sus trabajos para optar al premio de la vigesimocuarta edición del Certamen Internacional de Relatos Cortos convocada por la Sociedad Cultural y Recreativa Clarín de Quintes. Tras la primera fase pasaron a lectura del jurado 181.y en la noche de este sábado se reunió el jurado, que falló a favor de 'La debilidad del superhéroe', presentado bajo el pseudónimo 'Orense'. El autor es el madrileño José Manuel Moreno, que repite victoria, ya que también fue el ganador de la novena edición del concurso, en el año 2009.

Se trata, indicaron en el jurado, de «un relato impecable, que sorprende al lector por la vuelta que se produce en el desarrollo de la historia. Incomodo en el tema».

Desde el jurado destacaron que en esta edición se ha incrementado el número de relatos recibidos desde países como Argentina, Brasil y Cuba, que se suman a los que se han remitido desde toda España. Fueron finalistas los siguientes relatos. 'La vida mancha y un libro te lo limpia', 'Autobiografía urgente para que Esperanza no me olvide', 'La nube', 'Sin sentido', 'El bolso de mi madre', 'Un amor de verano', 'El habitante número treinta y uno', 'Los lunes me dolían los huesos', 'La debilidad del superhombre' y 'Conducción Temeraria'.

El acto de entrega del premio de este certamen tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 12.30 horas en el local de la Sociedad Cultural Clarín en Quintes.

