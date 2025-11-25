El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Guillermo Simón. E. C.

Guillermo Simón, nuevo presidente del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa

Se han presentado 207 autores a la nueva edición del concurso, para cuya final han quedado seleccionados 15

E. C.

Villaviciosa

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

El pintor y profesor Guillermo Simón es ya el nuevo presidente del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. Así lo determinó el ... alcalde. Simón, maliayo que además fue el ganador de la primera edición de este certamen y es miembro del jurado desde 2013, sustituye al fallecido Evaristo Arce. Luis Repiso, María Braña y Luis Feás completan ese jurado. En la presente edición, la vigesimoctava, se han presentado 207 autores de toda España al concurso, convocado por Ayuntamiento de Villaviciosa y que ahora suma a su denominación el nombre de Evaristo Arce, en reconocimiento a su labor como impulsor del certamen. Han quedado finalistas 15 artistas: Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez Cañete, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas, Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño. Guillermo Masedo fue el último ganador.

