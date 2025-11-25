Guillermo Simón, nuevo presidente del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa

El pintor y profesor Guillermo Simón es ya el nuevo presidente del jurado del Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa. Así lo determinó el ... alcalde. Simón, maliayo que además fue el ganador de la primera edición de este certamen y es miembro del jurado desde 2013, sustituye al fallecido Evaristo Arce. Luis Repiso, María Braña y Luis Feás completan ese jurado. En la presente edición, la vigesimoctava, se han presentado 207 autores de toda España al concurso, convocado por Ayuntamiento de Villaviciosa y que ahora suma a su denominación el nombre de Evaristo Arce, en reconocimiento a su labor como impulsor del certamen. Han quedado finalistas 15 artistas: Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez Cañete, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas, Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño. Guillermo Masedo fue el último ganador.

El premio económico que concede el Ayuntamiento de Villaviciosa ha aumentado además a 5.000 euros, la mayor dotación de su historia.

«Con la designación de Guillermo Simón, se opta por un prestigioso artista, manteniendo la vinculación con Villaviciosa, que ha tenido el Certamen, a través de la figura insustituible de Evaristo Arce, y sin perder la necesaria amplitud de miras y universalidad que ha caracterizado al jurado en estos años. El jurado es profesional y valioso en su conjunto y queremos preservarlo y ampliarlo con esos criterios en próximas ediciones», indicó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Asimismo, el regidor destacó «la apuesta del gobierno local por el concurso y por la promoción de la cultura en general, y lamento que ni siquiera para apostar por este concurso hallamos contado con el apoyo de la oposición, dado que tanto el PP, como la concejal no adscrita votaron en contra» . «El aumento de la dotación del premio económico del certamen dinamiza el mercado artístico y contribuye al prestigio del concurso y de la colección municipal de arte contemporáneo vinculada al mismo», añadió.