Homenaje «al trabajo y el esfuerzo de nuestros mayores» en Villaviciosa

Más de 440 personas participaron en la jornada de convivencia anual de las personas mayores y jubilados del concejo de Villaviciosa, organizada por el ... Ayuntamiento de Villaviciosa, dentro de programa de promoción de la vida activa y dinamización de las asociaciones de personas mayores. Una fiesta que se convirtió, también, en un homenaje al esfuerzo de nuestros mayores, de aquellas generaciones sin cuyo esfuerzo en tiempos duros y complicados no se habría salido adelante.

En la celebración, como se viene haciendo desde 2016, se rindió homenaje al abuelo y la abuela del año, que fueron elegidos según el criterio de mayor edad de los asistentes inscritos para participar en el encuentro. Así, los nombramientos recayeron, como abuela del año 2025, en Alicia Fresno Villar, nacida en El Olivar (Seloriu), el 11 de agosto 1932, que con sus 93 años sigue acudiendo al Hogar del Pensionista Maliayo, donde hace tres años fue también, reconocida con la distinción anual del Hogar, donde no se pierde un bingo ni un baile. Y como abuelo del año 2025 fue reconocido Manuel Valle Barro, nacido el 30 de junio de 1929 , en El Riañu (Villaviciosa), que a sus 97 años, reside ahora desde hace un año en la Residencia Miyar Somonte, de Amandi. Allí no ha dejado, una de sus aficiones favoritas, la canción asturiana. Y dejó claro en el homenaje, celebrado el miércoles en el restaurante Amandi, que el que tuvo retuvo: interpretó dos canciones de tonada, una de ellas, una de las más difíciles, 'Carretera del Pedrosu'.

«Es un homenaje también a todas las personas mayores del concejo de Villaviciosa, a los que debemos el trabajo y el esfuerzo que nos han traído a las generaciones actuales hasta aquí, Alicia y Manuel son buenos ejemplos de ello», destacó el alcalde, Alejandro Vega, quien participó en el acto junto con la concejala de Servicios Sociales, Lorena Villar. Ambos les entregaron detalles conmemorativos del Ayuntamiento.

En la jornada participaron el Hogar del Pensionista Maliayo, la Asociación Cuidome Cuidame, la Asociación de Les Mariñes de Quintueles y la Asociación de Mayores La Pumarada de San Miguel de Arroes, además de personas residentes de las residencias de Villaviciosa, Nuestra Señora del Portal, y de la Residencia Miyar Somonte de Amandi.

«Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa vamos a mantener esta iniciativa y el apoyo que se hace también a las asociaciones de mayores con cada presupuesto municipal para que también sigan realizando sus encuentros y sus actividades, que hacen lo que es el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del concejo», añadió el regidor.

Un sorteo de lotes de regalos y una animado baile cerraron la jornada festiva.