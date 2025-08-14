El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Villaviciosa

Los hoteles sin recepcionista recalan en Asturias

El hotel Playa La Ñora se estrena con 18 habitaciones digitales, un «modelo pionero» en la región

S. G. A.

Villaviciosa

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:57

Un modelo pionero en Asturias que desembarca en la región y ha elegido Villaviciosa para poner en marcha su política de transformación digital ... del sector hotelero. La compañía Gaiarooms incorpora el hotel Playa La Ñora su nueva propuesta, con 18 habitaciones digitales.

