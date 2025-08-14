Los hoteles sin recepcionista recalan en Asturias

Un modelo pionero en Asturias que desembarca en la región y ha elegido Villaviciosa para poner en marcha su política de transformación digital ... del sector hotelero. La compañía Gaiarooms incorpora el hotel Playa La Ñora su nueva propuesta, con 18 habitaciones digitales.

«Esta apertura no solo supone una ampliación de su red de alojamientos, sino también la introducción de un modelo de gestión pionero en la región: alojamientos sin recepción, digitalizados y totalmente gestionables desde el móvil. Los huéspedes pueden realizar su check-in, acceder a la habitación, contactar con atención al cliente y gestionar su estancia en línea a través de la plataforma tecnológica de la compañía», explicaron en una compañía que detalla que ha elegido Asturias por el «auge del turismo de proximidad, a la demanda de experiencias personalizadas y a la consolidación del Principado como destino con identidad propia. La comunidad combina atractivo natural, patrimonio cultural y una infraestructura adecuada para acoger turismo desestacionalizado y de calidad, lo que la convierte en un eje prioritario en la hoja de ruta de Gaiarooms».

A medio plazo, la compañía contempla ampliar su presencia en la comunidad con nuevos acuerdos de gestión y adquisición.