Inteligencia Artificial para proteger la faba asturiana

La IGP y Asincar desarrollar un sistema con sensores ópticos que permite detectar en tiempo real la presencia de fabes de Bolivia

S. G. A.

Villaviciosa

Martes, 21 de octubre 2025, 13:58

Sensores ópticos portátiles de bajo coste, basados en espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIR) e imagen hiperespectral, que son capaces de detectar en tiempo real la ... presencia de fabes foráneas (procedentes de Bolivia) directamente en las explotaciones agrícolas, Este es uno de los principales logros del proyecto Alliance y que este martes se daba a conocer en las oficinas de la IGP Faba Asturiana en Villaviciosa. El proyecto se marcó el reto de garantizar la autenticidad, calidad y trazabilidad de la faba asturiana certificada. Para ello, se han desarrollado soluciones tecnológicas avanzadas basadas en sensores ópticos, inteligencia artificial y tecnología blockchain, explicaron en el taller final, en las oficinas de la IGP, en La Cardosa.

Inteligencia Artificial para proteger la faba asturiana