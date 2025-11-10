Limpieza del río España, en Villaviciosa, para garantizar su capacidad de desagüe
La Confederación Hidrográfica se encarga de estas labores de mantenimiento en el cauce, a la altura de Peón
E. C.
Villaviciosa
Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:57
Nuevos trabajos de limpieza en el río España, en Villaviciosa. Las máquinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico regresan a este río, en las ... proximidades de Peón, para acometer los necesarios trabajos de mantenimiento, conservación y mejora, que posibilitan que el cauce pueda desaguar de manera correcta.
Las actuaciones se desarrollan a lo largo de un tramo de 250 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 12.000 euros. Las labores principales incluyen la retirada de árboles caídos y ejemplares con riesgo de caída, así como de restos vegetales acumulados, con el objetivo de mantener la capacidad de desagüe del cauce y mejorar su estado general.
Los trabajos se ejecutan a través de la empresa pública Tragsa, en el marco del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en las zonas situadas fuera del ámbito urbano. En las áreas urbanas, las competencias en materia de conservación y mantenimiento de cauces corresponden a los ayuntamientos.
Sólo durante el año 2024, la Confederación destinó 2,6 millones de euros a labores de conservación y mantenimiento de cauces en Asturias, con 166 intervenciones realizadas en 51 municipios.
