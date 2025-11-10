Limpieza del río España, en Villaviciosa, para garantizar su capacidad de desagüe

Nuevos trabajos de limpieza en el río España, en Villaviciosa. Las máquinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico regresan a este río, en las ... proximidades de Peón, para acometer los necesarios trabajos de mantenimiento, conservación y mejora, que posibilitan que el cauce pueda desaguar de manera correcta.

Las actuaciones se desarrollan a lo largo de un tramo de 250 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 12.000 euros. Las labores principales incluyen la retirada de árboles caídos y ejemplares con riesgo de caída, así como de restos vegetales acumulados, con el objetivo de mantener la capacidad de desagüe del cauce y mejorar su estado general.

Los trabajos se ejecutan a través de la empresa pública Tragsa, en el marco del Programa de mantenimiento y conservación de cauces que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en las zonas situadas fuera del ámbito urbano. En las áreas urbanas, las competencias en materia de conservación y mantenimiento de cauces corresponden a los ayuntamientos.

Sólo durante el año 2024, la Confederación destinó 2,6 millones de euros a labores de conservación y mantenimiento de cauces en Asturias, con 166 intervenciones realizadas en 51 municipios.