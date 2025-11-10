El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Trabajos en el río España. E. C.

Limpieza del río España, en Villaviciosa, para garantizar su capacidad de desagüe

La Confederación Hidrográfica se encarga de estas labores de mantenimiento en el cauce, a la altura de Peón

E. C.

Villaviciosa

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Nuevos trabajos de limpieza en el río España, en Villaviciosa. Las máquinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico regresan a este río, en las ... proximidades de Peón, para acometer los necesarios trabajos de mantenimiento, conservación y mejora, que posibilitan que el cauce pueda desaguar de manera correcta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  9. 9 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  10. 10

    Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Limpieza del río España, en Villaviciosa, para garantizar su capacidad de desagüe

Limpieza del río España, en Villaviciosa, para garantizar su capacidad de desagüe