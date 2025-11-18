Maliayo Teatro triunfa con su nueva comedia, 'Los colores del miedo

La última obra de la compañía Maliayo Teatro de Villaviciosa se estrenó este pasado domingo en el Riera, una comedia que, además, fue la ... primera en representarse tras la celebración por los 80 años del inmueble. Prosigue la compañía de Villaviciosa con la gira de esta obra, con la que está triunfando. También en casa.

Hubo un lleno absoluto en el patio de butacas para ver esta obra, una divertida propuesta destinada tanto para adultos como jóvenes.

En concreto, para la edil de Cultura, Reyes Ugalde, presente entre el público, fue una «cita muy especial». Destacó que «todos los estrenos» tienen siempre muy buena acogida en la villa, pero el de esta ocasión tenía un «atractivo añadido», pues se trataba de la producción más novedosa del grupo.

Maliayo Teatro atesora una amplia trayectoria. Expertos en las escenas amateur, su primer representación fue una comedia de Molière y, a partir de entonces, ha ido perfeccionando su técnica sobre las tablas asturianas cerca de 25 años.

Esta nueva comedia, 'Los colores del miedo', es una obra que se centra en la historia de seis personas que comparten con el público sus miedos más íntimos de una manera original y humorística. Centrada en la lucha entre la conservación del legado natural y familiar y el avance del progreso, dos herederas se enfrentan a este dilema mostrando sus emociones, aunque de la manera más divertida para el público.

El aplauso en el teatro Riera fue atronador y la edil felicitó a la compañía por su gran «éxito» en Villaviciosa.