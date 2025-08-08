El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer observa la ría de Villaviciosa desde Misiego. José Simal
Villaviciosa

Los moluscos no prosperan en la ría de Villaviciosa: «Están contaminados y fracasa la siembra de almejas»

El colectivo Protejamos Nuestra Ría advierte de que la japonesa, especie invasora, representa el 60% de la población de almeja en el estuario

Sara García Antón

Sara García Antón

Villlaviciosa

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:30

Los informes, encargados por la Administración regional a Taxus, certifican que ya no hay contaminación industrial en la ría de Villaviciosa y que ... han mejorado los parámetros generales en cuanto a la polución de las aguas; aunque también señalan que sí se producen picos de contaminación bacteriana. Se podría incluso asegurar que el estado del estuario va mejorando, pero los moluscos siguen sin salir adelante. Y esta última fue una de las cuestiones que centró la jornada 'La ría: ficción y realidad«, organizada por el colectivo Protejamos Nuestra Ría en el Teatro Riera de la capital maliaya este vienes.

