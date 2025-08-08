Los moluscos no prosperan en la ría de Villaviciosa: «Están contaminados y fracasa la siembra de almejas»

Los informes, encargados por la Administración regional a Taxus, certifican que ya no hay contaminación industrial en la ría de Villaviciosa y que ... han mejorado los parámetros generales en cuanto a la polución de las aguas; aunque también señalan que sí se producen picos de contaminación bacteriana. Se podría incluso asegurar que el estado del estuario va mejorando, pero los moluscos siguen sin salir adelante. Y esta última fue una de las cuestiones que centró la jornada 'La ría: ficción y realidad«, organizada por el colectivo Protejamos Nuestra Ría en el Teatro Riera de la capital maliaya este vienes.

Allí, Ignacio Alonso L. Iñarra expuso a los asistentes la situación de la ría, desde el punto de vista de este grupo social, preocupado por el presente y futuro del estuario.

Desde 2011, año en el que en noviembre se cerró la ría al marisqueo por la presencia de la bacteria E.Coli, prohibición que hoy persiste, se han sembrado cerca de un millón de alevines de almeja fina. Pero no sólo no se ha logrado que esos alevines crecieran hasta alcanzar tamaños comerciales, sino que, añade Protejamos Nuestra Ría, ha sido «posiblemente» la vía de entrada de una especie invasora, la almeja japonesa. Esta última, según los datos que maneja este grupo social, representaría ya el 60% de la población de almeja del estuario.

«Durante estos años se han desarrollado todo de razonamientos para justificar que los alevines morían y que la población de adultos disminuía, buscando la causa en supuestos vertidos químicos tóxicos, contaminación por aguas fecales, variación de composición y temperatura del agua, disminución de la salinidad...», expuso Ignacio Alonso L. Iñarra. Pero las explicaciones adolecen de «falta de concreción». Porque la siembra de almejas «ha fracasado» y ya no queda ni uno de aquella veintena de mariscadores, que recibieron una subvención regional desde que se decretó el cierre de la ría al marisqueo. El último de ellos se jubiló el año pasado.

Y, lamentan en este grupo social, se sigue sin saber qué es lo que sucede. Por qué los moluscos no logran salir adelante y siguen presentando «una alta tasa de contaminación» que impide reabrir al marisqueo. Y por qué la población de moluscos «parece disminuir de forma significativa». Cuestiones que en Protejamos Nuestra Ría consideran que siguen sin respuesta por parte de la Administración regional.

Invasión de ostras

Además, otros peligros acechan a la ría. Entre ellos, las ostras. Este grupo social advierte del cariz que ha tomado «la invasión de ostras» y en ese sentido avanzó que tiene la intención de realizar una campaña de estudio para señalar la necesidad de erradicarlas en ciertas zonas de la ría, en las que consideran que suponen «un grave peligro».

También se abordó, en la jornada celebrada en Villaviciosa, otra cuestión: los porreos. El colectivo Protejamos Nuestra Ría cifra en 120 las hectáreas de terrenos fértiles que se han perdido a causa de las inundaciones de estos terrenos que hace unos 150 años fueron ganados a la mar.

«Al inundarse los porreos produjeron, y siguen haciéndolo, arrastres muy importantes de materiales hace la ría, favoreciendo su colmatación» Ignacio Alonso L. Iñarra

«Al inundarse produjeron, y siguen haciéndolo, arrastres muy importantes de materiales hace la ría, favoreciendo su colmatación», advirtió Ignacio Alonso L. Iñarra.

También participó en la sesión José Manuel Fernández Babarro, del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, del Consejo superior de Investigaciones Científicos (IIM-CSIC), quien abordó su intervención, centrada en los bivalvos, desde su experiencia en las Rías Baixas, en Galicia.

«En las Rías Baixas el mejillón aguanta, pero el marisqueo, las almejas de todo tipo, es lo que más sufre» José Manuel Fernández

Así, habló de los factores que afectan a los moluscos, refiriéndose a los que están en las zonas intermareales, que son los que más sufren los problemas que afectan a las rías de Arosa, Pontevedra y Vigo, sobre todo en su parte interna. «El mejillón aguanta, pero el marisqueo, las almejas de todo tipo, es lo que más sufre», apuntó. Y es que están especialmente afectadas por factores como la salinidad y la temperatura; también por las lluvias. Al retirarse la marea, estos bivalvos quedan expuestos, por ejemplo, a la temperatura exterior: «Son un espejo de la temperatura del medioambiente, no se autorregulan la temperatura». Así, «tienen que gastar mucha energía en protegerse», añadió, lo que acaba provocando una elevada mortalidad. Y los que sobreviven se topan con otra dificultad: su sistema reproductivo queda 'tocado'. El patrón de lluvia, que ha cambiado, también les pasa factura.