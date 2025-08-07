El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El ERE de Duro afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical
Las obras mejorarán las condiciones de la ría de Villaviciosa. A. García
Villaviciosa

Las obras para conectar al saneamiento Rodiles y Selorio empezarán este año

El coste de la actuación, en parroquias ribereñas a la ría de Villaviciosa, supera los dos millones de euros

S. G. Antón

Villaviciosa

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:06

El saneamiento de Rodiles y Seloriu, en Villaviciosa, saldrá a contratación este año. Es la previsión que maneja el Ayuntamiento maliayo tras publicarse en ... el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último trámite para que este esperado proyecto pueda llevarse a cabo. El presupuesto de esta actuación superará los dos millones de euros y en las cuentas regionales de este año ya se incluye una partida plurianual para este fin.

