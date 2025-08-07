Las obras para conectar al saneamiento Rodiles y Selorio empezarán este año

El saneamiento de Rodiles y Seloriu, en Villaviciosa, saldrá a contratación este año. Es la previsión que maneja el Ayuntamiento maliayo tras publicarse en ... el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último trámite para que este esperado proyecto pueda llevarse a cabo. El presupuesto de esta actuación superará los dos millones de euros y en las cuentas regionales de este año ya se incluye una partida plurianual para este fin.

«Este es uno de los proyectos pendientes que afectan a la margen derecha de la ría, que es muy necesario para corregir el error que se cometió, al conectar sólo al saneamiento una parte de la parroquia de Seloriu», indicó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Y es que el servicio de Proyectos y Obras Hidráulicas de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, está ultimando la licitación de las obras del proyecto de saneamiento de Rodiles, que incluye también las zonas de Muslera y El Picu, abarcando así las parroquias ribereñas de la ría de Tornón y Seloriu. Así, recientemente el Boletín Oficial del Estado publicaba el anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias de inicio de expediente de concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con destino a la ejecución de las obras.

Se trata del último paso de autorización administrativa necesario para que el Gobierno del Principado pueda aprobar la licitación de las obras.

El plazo de información pública del proyecto concluye el próximo 11 de agosto y el Ayuntamiento de Villaviciosa ya ha emitido el informe correspondiente.

La anterior Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático adjudicó en marzo de 2022 en 71.995 euros el contrato para la redacción del proyecto de saneamiento integral de la margen derecha de la ría, para la conexión de los ramales secundarios del saneamiento de Carda, Tornón y Seloriu. Ramales que no se incluyeron en su momento, cuando el Principado ejecutó el proyecto de extensión de colectores que sólo tuvo en cuenta la conexión de parte de la parroquia de Seloriu, dejando al resto de la misma y a Carda y Tornón sin conexión. «Parece mentira que aún no estén conectados núcleos como Misiegu, Seloriu, en plena reserva y vinculados a una playa como Rodiles», lamentó Vega, en una crítica en el PP, «que ha gobernado toda la vida» en Villaviciosa, centrando su crítica en José Manuel Felgueres: el PP maliayo, apostilló, «tiene de líder a quien fue concejal, alcalde, y sigue siendo diputado y presidente del PP, que es de Seloriu».

Por fases

El proyecto, debido a la amplitud del ámbito geográfico, se ejecutará por fases. Se dará prioridad a las poblaciones más próximas a la ría, con el fin de concentrar la inversión en la mejora ambiental de la reserva natural. También se analizará el funcionamiento de la red de saneamiento en el caso de infraestructuras ya existentes y desarrolladas con acometidas domiciliarias en algunas localidades.

Esta primera fase incluye la zona de Rodiles y los núcleos de vivienda de El Picu y Onón en Tornón, todos en pleno borde de la ría.