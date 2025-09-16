Patatas, huevos y harina de la villa, «el secreto» de las mejores tortillas y empanadas del Portal Villaviciosa recuperó el tradicional concurso culinario, cuyo jurado animó a una mayor participación en 2026

Pilar Gutiérrez Villaviciosa Martes, 16 de septiembre 2025, 19:57

La primera edición del Concurso de Tortillas y Empanadas de las fiestas del Portal de Villaviciosa «recuperó una tradición» para los maliayos e inició una nueva etapa para «crecer» como certamen culinario en la plaza de abastos. Al final, el producto local y de cercanía fueron «el secreto» que conquistó el paladar del jurado.

Este año se presentaron dieciséis tortillas y siete empanadas, divididas entre las recetas más clásicas –de carne, atún o bonito para las empanadas; con o sin cebolla para las tortillas– y las especiales, aquellas que innovaron con rellenos de pimiento dulce, chorizo, queso, bacalao y demás.

Mientras que el jurado consideró que ha sido una primera edición algo floja en participación –comparada con las competiciones de la zona rural donde se presentan hasta 40 platos–, la Asociación Fiestas del Portal se mantiene optimista de cara a próximas ediciones. Ambos animan a la ciudadanía a apuntarse el año que viene, además de que los hosteleros y propietarios de comercios locales (miembros del jurado) aplauden la iniciativa y las ganas de los concursantes.

Los ganadores

Se tuvo en cuenta, sobre todo, «aspecto, sabor y textura» y se notó casi de inmediato cuáles eran las que «destacaban». Finalmente, entre las tortillas clásicas ganó la maliaya Rosario Sánchez, seguida de Marta de la Fuente y Geli Fisas. Esta última, mientras recibía el tercer premio, dejó claro que «los huevos tienen que ser de aldea y la patata de aquí, de la plaza», los ingredientes esenciales para la tortilla maliaya. En categoría especial, ganó Raquel Caso, el segundo puesto fue para Mario Pando y el tercero para Laura López.

En las empanadas, Begoña Busta quedó primera con su receta de bonito y tomate. «Siempre la hago así, con productos de confianza. En mi caso, la harina es de la panadería La Portalina», dijo, destacando los productos de la villa como «los mejores» para estas recetas. Juan Carlos Vigil fue segundo y Mercedes Balbín, tercera.

En especiales, por orden, ganaron Inés Velasco, Margarita Vega y Llana Iglesias.

