Peón vuelve a los noventa con Fernandisco y una fiesta temática

Viaje en el tiempo en Peón, Villaviciosa, para el viernes 29. La Sociedad de Festejos Santiago de Peón ha organizado una ... fiesta de prau temática en la que se volverá a los noventa para bailar con éxitos que no envejecen.

Se celebrará a las 23 horas, en el terreno junto a la sede de la Asociación de Vecinos de Peón y Candanal. Contará con la música de Fernandisco y los dj Dani Vieites y Pitu «para hacer temblar el prau», además de un concurso para premiar al mejor 'outfit' de los noventa.

Se contará con conexión en autobús desde Villaviciosa y Gijón, con previa reserva en los teléfonos publicados en las redes sociales de la asociación.