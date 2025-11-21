Pintura de luz en Villaviciosa para impulsar el comercio local ante el Black Friday

Sorprender con experiencias de carácter único y, de esta manera, fidelizar a los clientes y captar a otros nuevos guía los pasos de la Asociación ... de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Con este pensamiento, este colectivo ha ideado una nueva campaña centrada en los pequeños establecimientos, contra los que les resulta complicado competir en algunas cuestiones, aunque en otras su ventaja es elevada.

Y para sorprender a sus clientes en esta ocasión han optado por el 'light painting' (pintura de luz o fisiograma). «La acción busca desmarcarse de las agresivas promociones de las grandes superficies para ofrecer una experiencia única», señalaron en la presentación de esta iniciativa –su particular campaña de Black Friday– en Villaviciosa, en la que participaron la vicepresidenta de Acosevi, Elena Fernández, la concejala Rocío Vega y la tesorera de la asociación, Lucía Llera.

La cita está fijada para la tarde del viernes 28 de este mes, cuando el 'light painting' llene de luz la plaza del Ayuntamiento para «premiar la fidelidad de los clientes que confían en el comercio, la hostelería y los servicios locales», que además podrán ganar cheques de 50 euros.

Para participar tan solo se necesita presentar un tique de compra igual o superior a 20 euros de cualquiera de los más de 120 asociados de Acosevi con fecha comprendida entre el 24 y el 28 de noviembre.

El 'light painting' es una divertida técnica fotográfica que consiste en registrar el movimiento de una o varias fuentes luminosas en un ambiente oscuro o de muy baja luz.

De esta forma, las personas que pasen por el 'photocall' habilitado utilizarán una linterna para dejar volar su imaginación y pintar, por ejemplo, formas o letras. Como recuerdo de esta experiencia, recibirán una foto digital de su original posado.

Destino comercial

Tal y como reconocen, no pueden competir con descuentos imposibles de asumir para un pequeño comerciante; en cambio, a lo largo del año se esfuerzan por sorprender a sus clientes con planes únicos, «como el 'light painting', que refuerzan el potencial de Villaviciosa como destino comercial y de ocio».

Esta propuesta conjunta se suma a las que realizarán algunas tiendas de forma individual con descuentos en sectores como el de la moda, calzado, perfumería, complementos, productos de belleza, tecnología y electrodomésticos, entre otros.

Por otro lado, desde Acosevi ya tienen puesta la mirada en la Navidad que, en Villaviciosa, llegará de la mano de una nueva edición del sorteo de 4.000 euros divididos en cheques de 200. Además, ya está confirmada la participación de Papá Noel a través de videollamadas que se realizarán los días 20 y 21 de diciembre y con una gran recepción en las calles el día 24.