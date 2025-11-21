El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Elena Fernández, Rocío Vega y Lucía Llera presentaron la campaña de la asociación Acosevi. E. C.

Pintura de luz en Villaviciosa para impulsar el comercio local ante el Black Friday

La asociación Acosevi busca fidelizar a sus clientes con experiencias únicas frente a los enormes descuentos de las grandes superficies

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:43

Sorprender con experiencias de carácter único y, de esta manera, fidelizar a los clientes y captar a otros nuevos guía los pasos de la Asociación ... de Autónomos, Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi). Con este pensamiento, este colectivo ha ideado una nueva campaña centrada en los pequeños establecimientos, contra los que les resulta complicado competir en algunas cuestiones, aunque en otras su ventaja es elevada.

