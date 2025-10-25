El Plan General de Villaviciosa aboga por una profunda reforma del modelo turístico

Reducir las tensiones entre las zonas que reciben más presión turística y al mismo tiempo dar con un modelo que permita dar un salto de ... calidad en este sector forman parte de la estrategia del futuro Plan General de Ordenación (PGOU) de Villaviciosa. Un proyecto que ve en el paisaje un elemento vertebrador y que incluye la potenciación de todo aquello que tiene que ver con la sidra para seguir creciendo.

La tramitación que concluirá con la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación en el concejo de Villaviciosa sigue dando sus pasos. Empieza ahora la información pública el documento de prioridades, dentro de la fase de consultas previas de la Evaluación Ambiental de planes y Programas. Periodo que finalizará el 26 de noviembre.

En el documento de prioridades, al cual se pueden presentar alegaciones, se recoge la intención de acometer una profunda renovación del modelo turístico. Partiendo de la revisión del planeamiento vigente se plantea definir un modelo territorial, urbano y rural, basado en nuevas pautas para el desarrollo turístico del concejo, que «fije las bases para impulsar una forma de hacer turismo diferente que contribuya a recuperar valor y competitividad a una zona turística madura, amenazada ambientalmente en algunas áreas, capaz de estimular un nuevo ciclo de innovación, prosperidad y sostenibilidad para el concejo».

La idea es desestacionalizar la oferta y la demanda, «revitalizando el sistema territorial disperso». «Se abre la oportunidad para que Villaviciosa se posicione como destino de calidad ambiental y una oferta diversificada», teniendo en cuenta el medioambiente, patrimonio, costa y paisajes del interior, gastronomía, senderismo...

Para conseguir este objetivo, el documento aboga por alejarse de los modelos «ya ensayados en concejos próximos, apoyados en el consumo de suelo indiscriminado con la utilización de patrones edificatorios alejados de los tradicionales». Es necesario, defiende el documento, apostar por modelos de calidad. Y, en esa línea, habla de reformular modelos energéticos, de producción y de consumo para poder ofrecer productos de calidad arraigados en las singularidades del concejo de Villaviciosa. Es más, se hace hincapié en la idea de desarrollar un sector turístico en el municipio con «personalidad propia». Actividades que ya están en marcha, como la promoción del programa 'Puebla maliayo' o las acciones que se plantean para la promoción de la Comarca de la Sidra, serían el camino a seguir, se apunta en el documento de prioridades.

Aliviar, a través del planeamiento urbanístico, las tensiones entre la preservación del patrimonio cultural y la presión de las zonas sometidas a la actividad turística es una de las líneas de trabajo, así como buscar el equilibrio entre el turismo, la promoción inmobiliaria y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural en los núcleos rurales, especialmente en La Rasa.

También, fomentar la productividad local, así como la cohesión social y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, de los residentes habituales, «sustentado en el valor y el potencial del patrimonio artístico, cultural, natural y agroecológico de gran parte de los núcleos rurales del concejo».

La sidra

Impulsar el patrimonio natural y productivo de la industria de la sidra, tanto desde la protección del sustento físico que aportan los suelos agrícolas dedicados a la producción de manzana para sidra como desde la infraestructura industrial o artesanal y tradicional que permanece en muchos núcleos rurales, «no solo de la producción del producto final en sí mismo, sino de otras actividades necesarias para su consecución, como la fabricación y reparación de las barricas o toneles».

Además también se propone crear e impulsar áreas o corredores turísticos en torno al patrimonio histórico-artístico de todo el concejo, poniéndolo en valor y asociándolo al beneficio y explotación por parte de los vecinos.