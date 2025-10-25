El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Turistas en la maqueta de la Villaviciosa medieval. S. G. A.

El Plan General de Villaviciosa aboga por una profunda reforma del modelo turístico

Plantea alejarse de modelos «ya ensayados en concejos próximos y apoyados en el consumo de suelo indiscriminado» y apostar por crear uno con «personalidad propia»

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:28

Reducir las tensiones entre las zonas que reciben más presión turística y al mismo tiempo dar con un modelo que permita dar un salto de ... calidad en este sector forman parte de la estrategia del futuro Plan General de Ordenación (PGOU) de Villaviciosa. Un proyecto que ve en el paisaje un elemento vertebrador y que incluye la potenciación de todo aquello que tiene que ver con la sidra para seguir creciendo.

