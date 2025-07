La playa de Rodiles protagoniza el cupón de la ONCE

La delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo; la teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar; y Juan Jesús García, director de la Agencia de la ONCE de Gijón.

Villaviciosa Viernes, 25 de julio 2025

Los vecinos de Villaviciosa se llevarán una sorpresa el próximo jueves con la compra del cupón diario de la ONCE. La playa de ... Rodiles será la imagen protagonista del boleto. Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta playa maliaya, muy conocida por los surfistas por su fuerte oleaje y también muy apreciada por los bañistas. En la presentación del nuevo cupón –con Yobanka Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias; Lorena Villar, teniente de alcalde de Villaviciósa; y Juan Jesús García, director de la Agencia de la ONCE de Gijón– se explicó que el arenal, con este cupón, entrará a formar parte de la serie 'Playas con bandera' de la ONCE, una iniciativa con la que se quiere dar a conocer a las dos playas de cada provincia que destaquen por el número de veces que han recibido el distintivo Bandera Azul.

Villaviciosa