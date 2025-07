El Pleno aprueba el mayor presupuesto de Villaviciosa, de 21 millones de euros

El concejo de Villaviciosa ya tiene presupuesto. Se aprobó este jueves en Pleno con los votos, en solitario, de los diez ediles del Grupo municipal ... socialista, que gobierna con mayoría absoluta, y con los votos en contra de los seis concejales del PP y la edil no adscrita, antes en el grupo Vox.

Finalmente, los socialistas sacaron adelante el mayor montante económico de los últimos 20 años del concejo: 21.389.066 euros, un 24,8 por ciento más que el año anterior. Con una partida en el capítulo de inversiones que supera los cuatro millones de euros; así, se incluyen actuaciones en caminos de la zona rural y urbana, mejoras en los edificios escolares del Colegio Maliayo y el CRA de La Marina, y en instalaciones y edificios públicos con deficiencias.

Una cifra que, aclaró el alcalde, Alejandro Vega, «estará muy condicionada por la necesidad de hacer frente al desastre de la piscina municipal», ya que los informes han detectado que «está mucho peor aún de lo previsto, por los desmanes que se cometieron en su construcción». Las mejoras costarán más de lo estimado en un inicio y «podría suponer la pérdida de la financiación conseguida del Ministerio, de 1,7 millones, por no poder cumplir los plazos establecidos ante los problemas detectados».

Tras la aprobación de las cuentas municipales, el alcalde se refirió a un tema que, dijo, «es lamentable tener que dedicar tiempo a esto». El primer edil quiso aclarar la acusación que Marta Sanz, la exedil de Vox, realizó sobre un posible espionaje por parte del regidor, sirviéndose de las cámaras de seguridad municipales. Vega fue tajante: leyó el acta de la comisión municipal que la concejal no adscrita mencionó en sus acusaciones para indicar que «como le dijo la Policía Local, no hay cámaras en el Ayuntamiento».

El alcalde aclaró que, tras preguntarle si la estaba vigilando, «como consta en el acta de la comisión, le dije que no; lo que es un hecho objetivo es que pasa mucho tiempo en el Ayuntamiento y no los quince minutos que usted decía». Para intentar terminar con este rifirrafe dialéctico, Vega invitó a Sanz «a inspeccionar, con la presencia de los agentes, las instalaciones municipales; si hay cámaras, dimito yo; si no las hay, lo hace usted». Invitación que Sanz ignoró.

Vega quiso zanjar el asunto, que tildó de «miseria», lanzando una nueva advertencia: «A partir de este viernes le doy una semana para que me denuncie; si no lo hace usted, lo haré yo por calumnias e injurias hacia mi persona».

La concejal no adscrita se limitó a responderle que «si quiere denunciar, espero que lo haga como persona particular y con su dinero, no con el de los vecinos». Para seguidamente volver a interpelar al regidor en el turno de ruegos y preguntas: «¿Por qué habló usted en la comisión de cámaras si no las hay?» y «¿tiene acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en la calle?».

Para Vega, si algo hay claro en este asunto, es que la antigua edil de Vox «es una gran sinvergüenza, que vino a ensuciar la vida municipal».