«La población de almejas japónicas es muy inferior al 60% en la ría de Villaviciosa»

Asga Acuicultura, la comunidad de bienes que promueve una planta de preengorde de almejas en la ría de Villaviciosa acusa al grupo social ... Protejamos Nuestra Ría de buscar generar alarma al cifrar este colectivo en un 60% la presencia de almeja japónica en el estuario.

Un porcentaje que, según Asga, es muy inferior. «La cifra del 60 % es incompatible con todos los estudios e informes contrastados, como el del Centro de Experimentación Pesquera del Principado (abril de 2023), que señala valores inferiores al 10 %», sostiene Asga, que añade que sus estudios propios registran un 7 % de almeja japonesa en Misiego. «La Universidad de Oviedo –añade– solo detecta un 2 % de posibles híbridos frente al Centro de Interpretación», aunque este es un dato de 2015.

«No pudiendo descartar que este dato erróneo se haya difundido con el fin de causar daño reputacional a la acuicultura, recordamos que, en la última conferencia organizada por dicho grupo social, José Manuel Fernández Babarro, experto del CSIC en Gestión Sostenible de Moluscos Bivalvos, ante la pregunta de una antigua mariscadora, rechazó tajantemente la posibilidad de que la almeja japonesa pudiera desplazar a la almeja fina», añadió Álvaro Alonso, de Asga.