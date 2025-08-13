El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ría de Villaviciosa. José Simal
Villaviciosa

«La población de almejas japónicas es muy inferior al 60% en la ría de Villaviciosa»

Los promotores de la planta de almejas en el estuario cuestionan los datos que maneja Protejamos Nuestra Ría y creen que busca generar alarma

S. G. A.

Villaviciosa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:49

Asga Acuicultura, la comunidad de bienes que promueve una planta de preengorde de almejas en la ría de Villaviciosa acusa al grupo social ... Protejamos Nuestra Ría de buscar generar alarma al cifrar este colectivo en un 60% la presencia de almeja japónica en el estuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

