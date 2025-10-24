El primer Plan General de Villaviciosa, lanzado hacia su aprobación inicial: quedan 14 meses

El que será el primer Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa avanza. Con el envío del Ayuntamiento al Gobierno del Principado de los ... documentos de prioridades, estratégico y catálogo urbanístico para iniciar su evaluación ambiental estratégica ordinaria y la apertura del plazo de información pública, de 30 días desde que se publique el anuncio en el BOPA, lo que se producirá el día 27 de este mes, se da otro paso más. En catorce meses, si no hay sorpresas y todo va según lo previsto, el Plan General de Ordenación podrá recibir su aprobación inicial. Es el plazo que se maneja desde el Ayuntamiento para alcanzar ese objetivo y que ha hecho público, además, dentro del cronograma que recoge cada uno de los hitos previstos.

Una vez se logre la aprobación definitiva, se pondrá fin a una situación que se prolonga demasiado tiempo. Nunca se ha logrado aprobar un Plan General en Villaviciosa, cuestión que el actual equipo de gobierno, encabezado por el socialista Alejandro Vega, quiere resolver. En total, de cumplirse los plazos, el equipo redactor habrá empleado 41 meses y 26 días al término del proceso, menos del tiempo recogido en el contrato (48 meses).

Así se lo transmitió el equipo de gobierno a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) este viernes, colectivo al que ha trasladado toda la información para que la aborden en su asamblea, prevista para este mismo viernes.

El objetivo de lograr la aprobación de un nuevo plan general urbanístico es una larga demanda ciudadana en Villaviciosa, dado que el concejo no ha logrado nunca aprobar un plan general, rigiéndose por unas normas subsidiarias, consideradas provisionales, aprobadas en 1997. Después de 20 años «sin ningún avance de los sucesivos gobiernos del PP», en el año 2009 el equipo del arquitecto Salustiano Crespo presentó el trabajo contratado para un nuevo plan general por la Corporación de entonces (PP), llegando a realizarse la aprobación inicial del PGOU por el Pleno.

Pero, lamentaban este viernes en el actual equipo de gobierno, del PSOE, durante el último mandato del PP (2011-2015), «no se produjo ningún avance en la tramitación del PGOU y quedaron sin contestar las más de 1.000 alegaciones presentadas por vecinos y asociaciones». «Esta paralización tuvo como consecuencia que fuera necesario realizar una nueva contratación desde cero, dado el tiempo transcurrido sin ninguna tramitación», recordaron. Así, tras el cambio de gobierno, en 2017 se logró resolver el contrato con el equipo redactor por mutuo acuerdo, y se dio comienzo a «un largo proceso administrativo, tras sucesivos trámites e informes de la oficina técnica municipal y la secretaria municipal que retrasaron el proceso».

El 2 de septiembre de 2021 se logró firmar el contrato administrativo de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística, trámite ambiental y catálogo urbanístico de Villaviciosa, con el equipo redactor encabezado por las arquitectas Carmen Andrés Mateo y Llanos Masiá González.

En Pleno

El Pleno de 13 de abril de 2022 acordó aprobar el documento de prioridades del Plan General de Ordenación del Concejo de Villaviciosa y el documento de prioridades del Catálogo Urbanístico del nuevo Plan General de Ordenación, y se acordó exponer ambos documentos a información pública, presentándose numerosas sugerencias. Ahora, se han solicitado los informes sectoriales y se ha acordado repetir el trámite ambiental por caducidad y para actualizarlo, último paso antes de la aprobación inicial que supondrá someter el documento a las alegaciones de vecinos e interesados