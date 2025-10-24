El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa. S. G. A.

El primer Plan General de Villaviciosa, lanzado hacia su aprobación inicial: quedan 14 meses

Se inicia la evaluación ambiental del documento de prioridades, estratégico y del catálogo urbanístico

S. G. A.

Villaviciosa

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:34

Comenta

El que será el primer Plan General de Ordenación (PGO) de Villaviciosa avanza. Con el envío del Ayuntamiento al Gobierno del Principado de los ... documentos de prioridades, estratégico y catálogo urbanístico para iniciar su evaluación ambiental estratégica ordinaria y la apertura del plazo de información pública, de 30 días desde que se publique el anuncio en el BOPA, lo que se producirá el día 27 de este mes, se da otro paso más. En catorce meses, si no hay sorpresas y todo va según lo previsto, el Plan General de Ordenación podrá recibir su aprobación inicial. Es el plazo que se maneja desde el Ayuntamiento para alcanzar ese objetivo y que ha hecho público, además, dentro del cronograma que recoge cada uno de los hitos previstos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere deja España y se muda a Estados Unidos por sorpresa
  2. 2 Conmoción en Valdesoto por la condena de tres años y medio de cárcel para Celso Roces, organizador del Rally Princesa
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  4. 4 Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu
  5. 5

    Una sentencia aboca al derribo a un chalé en Salinas que se amplió de manera irregular
  6. 6 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  7. 7 El colorido marca la diferencia en el concierto de los Premios Princesa
  8. 8 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  9. 9 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  10. 10 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El primer Plan General de Villaviciosa, lanzado hacia su aprobación inicial: quedan 14 meses

El primer Plan General de Villaviciosa, lanzado hacia su aprobación inicial: quedan 14 meses