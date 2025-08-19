El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tramo de la carretera Miravalles, en Villaviciosa Soraya Pérez

El Principado licita por 3,2 millones la mejora de un tramo de la carretera de Miravalles

Se actuará en 10,6 kilómetros de la AS-330, que une Villaviciosa con Puente Agüera. El alcalde prevé que la obra se inicie a principios de 2026

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Martes, 19 de agosto 2025, 20:15

El proyecto para acometer la mejora integral del primer tramo de la AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), la carretera de Miravalles ... , en Villaviciosa, ha salido a licitación por 3.273.289 euros. Se trata de reparar un vial que presenta un elevado grado de deterioro; los vecinos y usuarios habían reclamado en reiteradas ocasiones su reparación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

