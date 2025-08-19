El Principado licita por 3,2 millones la mejora de un tramo de la carretera de Miravalles

El proyecto para acometer la mejora integral del primer tramo de la AS-330 (Villaviciosa-Puente Agüera), la carretera de Miravalles ... , en Villaviciosa, ha salido a licitación por 3.273.289 euros. Se trata de reparar un vial que presenta un elevado grado de deterioro; los vecinos y usuarios habían reclamado en reiteradas ocasiones su reparación.

El Consejo de Gobierno del Principado autorizó el gasto el pasado 11 de agosto y, ahora, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias lo ha aprobado por ese importe, gracias a un procedimiento anticipado de gasto que permite licitarlo con financiación plurianual.

De esta manera, destacó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, «será posible que el proyecto pueda estar en obras» a principios del año que viene.

Dichos trabajos abarcan 10,6 kilómetros de la vía, desde Villaviciosa hasta pasado el enlace con Santa Eugenia. Tiene un plazo de ejecución de siete meses, indicó la consejería.

Más de medio año en el que se dividirán los trabajos en dos fases diferentes, explicó el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García. La primera de ellas abarcará desde el inicio, en el centro de la villa, hasta pasado la localidad de Bayones, en el kilómetro 7,5. En esta área se ampliará el ancho medio de la calzada, pasando de 4,7 metros a 5,5 metros, y se renovará el sistema de drenaje.

La segunda fase continuará a partir de ahí hasta el kilómetro 11. En este tramo, se construirán «tres importantes muros de sostenimiento de hormigón», de 2, 3 y 5 metros de alto respectivamente. Además, de renovar la plataforma y el asfaltado, a lo largo de los más de diez kilómetros donde se va a trabajar, se repondrá la señalización vertical y horizontal de la carretera y se instalarán barreras de seguridad.

«Se trata de una actuación muy demandada y necesaria», dijo el viceconsejero.

«Manipulaciones del PP»

Por su parte, el regidor de Villaviciosa destacó que el Principado «cumpla su compromiso con el proyecto», tal y como adelantó el propio alcalde en el último Pleno municipal, el pasado 31 de julio, cuando anunció a la Corporación que se aprobaría pronto.

El que entre en licitación este año, añadió, es un logro. Además de ser «una inversión tan importante por la que este gobierno socialista lleva trabajando desde hace años».

El alcalde señaló también que la aprobación llega después de «las muchas manipulaciones y mentiras del Partido Popular». En este sentido, Vega criticó el reproche del portavoz popular Adrián García, quien durante el último Pleno «actuó como líder vecinal y anunció que tenía el compromiso de José Manuel Felgueres –diputado y presidente del PP en Villaviciosa– de que si ganaban las elecciones ganarían la carretera».

Sin embargo, subrayó, «lo que hizo Felgueres a continuación en la Junta General del Principado fue votar dos veces en contra del presupuesto que ahora lo permite».