Lydia Espina López (Villaviciosa, 1974) acaba de ser elegida, por unanimidad, secretaria general de los socialistas maliayos. Actual consejera de Educación, asume las ... riendas de una agrupación pequeña en número de militantes, dentro de un concejo en el que hace diez años el PSOE, con Alejandro Vega a la cabeza como secretario general y candidato, llegaba por primera vez a la Alcaldía en virtud de un pacto con Foro. Después, encadenó dos mayorías absolutas. Vega optó por no presentarse a la reelección, tras doce años en el puesto, para centrarse en su labor como regidor. Él mismo propuso a Espina para este puesto y también apuntó la necesidad de mejorar las relaciones con las direcciones regional y nacional del partido. La también consejera de Educación asume el reto con una hoja de ruta definida, centrada en incrementar la militancia para apoyar la acción del equipo de gobierno local.

–Habló usted, tras ser elegida este sábado secretaria general del PSOE de Villaviciosa, de reforzar la agrupación y aumentar la militancia, ¿cómo se plantea conseguirlo?

–Tenemos ahora una nueva ejecutiva, más amplia. Hay que favorecer que haya más participación, somos setenta militantes y, por tanto, ese es el primer objetivo. Reforzamos el grupo de trabajo para dinamizar y visibilizar la acción del gobierno municipal, que hace una labor excepcional. Para eso está la agrupación y para ello tiene que abrir, pero pronto, una Casa del Pueblo.

–¿Le ha echado ya el ojo a algún local?

–Todavía no. Nos reuniremos la primera ejecutiva local en cuanto pase Semana Santa para fijar las líneas de trabajo. Y le pediremos a la FSA que colabore con nosotros. Ya el presidente Barbón nos dijo que no nos preocupáramos, que nos iban a ayudar con esto. Necesitamos una Casa del Pueblo, que sea un punto de encuentro, no sólo para los afiliados, sino también para los simpatizantes. Para lograr ese aumento de militancia. Allí podemos celebrar encuentros, debates... Hablar y escuchar para mejorar la vida de los maliayeses, que es nuestro objetivo. En los últimos diez años ya se ha mejorado mucho, y ahora hay que seguir escuchando y estando a pie de calle para seguir sumando. De ahí la importancia de tener un espacio desde el que podamos seguir construyendo y revertir ese conocimiento en el grupo municipal para volver a sacar mayoría absoluta.

«Es muy importante que se materialice lo relacionado con las inundaciones en un concejo en el que ese riesgo existe»

–Llama la atención que después de encadenar dos mayorías absolutas en las municipales, y llevar en la Alcaldía desde hace diez años, el nivel de afiliación –con setenta personas– en Villaviciosa sea tan bajo...

–Es cierto que a lo largo de la historia la militancia ha ido bajando en todos los partidos políticos, fruto también esto de una extrema derecha radicalizada y de políticas extremistas que se alejan de lo que es la política sana. Por eso, es labor de todos lograr que la gente confíe más en la política, que no es sólo opinar; también hay que gestionar. Necesitamos partidos políticos y hay que comprometerse. En Villaviciosa, hay que recordar que estuvo siempre en el gobierno el PP hasta que Alejandro Vega llegó a la Alcaldía. Aquí hay trabajo por hacer y a medio plazo vamos a aumentar esa militancia.

–Coge el relevo después de doce años de gestión de Alejandro Vega, que llevó a la Alcaldía por ver primera en Villaviciosa al PSOE y después sumó dos mayoría absolutas. ¿Cuál es la receta?

–Alejandro Vega tiene muchas virtudes. Es un gran político y lleva toda la vida dedicado a ello. Es compañero y amigo, una persona trabajadora, con el compromiso y los valores socialistas, que quiere ayudar a las personas y hacerles la vida mejor. Que sabe que las personas que más lo necesitan son el primer objetivo. Pero es verdad también que la gestión es difícil y que él se exige mucho. La clave de sus resultados es el trabajo, sus valores e integridad y también su credibilidad y por eso la gente le vota independiente de su signo político. Se desvive por mejorar la vida de las personas.

–Barbón dijo el sábado en Villaviciosa que es un alcalde que pelea...

–Cuando alguien le dice que hay un problema, él hace lo posible por defenderlo y resolverlo. Y también trabaja para que todo lo que hay a su alrededor sea lo más transparente posible. Tenemos que seguir esa línea, llegar a todo el concejo, que es un municipio muy grande, ir a la zona rural, a los pueblos, ver las necesidades, gestionar...

–¿Se ve como candidata a la Alcaldía?

–Ahora no es el momento de hablar del candidato... Pero queremos y esperamos que ese candidato sea Alejandro Vega y trabajaremos sin descanso, al menos desde esta ejecutiva, para que así sea. Nos coordinaremos con el Principado y el Ayuntamiento para tener el mejor candidato para Villaviciosa, que es Alejandro Vega.

–El propio Vega hablaba de la necesidad de mejorar las relaciones de la agrupación local con la dirección nacional y la regional. Y que usted era la persona adecuada para esa labor. ¿A qué se refería?

–Es porque considera que se necesita una persona que sea un puente, y como estoy en el gobierno autonómico como consejera, entiende que soy la persona que pueden mediar y agilizar algunas cuestiones. Además, él lleva la gestión municipal y la lleva en primera persona porque asume gran parte del trabajo. Así, es bueno que haya una persona que le ayude y entre los dos juntos podemos reforzar a Villaviciosa, conseguir mejoras e inversiones. Algunas están ya en marcha, pero por otras hay que empujar.

–¿Cuáles considera usted que son las prioridades para el concejo?

–Tenemos, como en todos los concejos, necesidades y objetivos prioritarios. La senda de El Puntal es muy importante y el Gobierno regional está trabajando en ello. Pero hay otras cuestiones, como las carreteras, espacios que no se están usando... Cuestiones que pondremos sobre la mesa. Y es muy importante para nosotros que se materialice todo lo relacionado con las inundaciones en un concejo en el que se sabe que ese riesgo existe. Hay que intentar agilizar los trámites todo lo posible.

–Villaviciosa se presenta como un concejo clave en las próximas elecciones regionales.

–El presidente Barbón sabe de la importancia de Villaviciosa y su compromiso es claro.