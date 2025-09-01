El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lienzo de la muralla medieval de Villaviciosa B. Obaya

Puesta a punto de los restos de la muralla de Villaviciosa

La comarca de la Sidra licita las obras para rehabilitar el lienzo que se levanta en el centro de la capital maliaya por 163.000 euros

Sara García Antón

Villaviciosa

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:40

Cuando se levantó, su misión era puramente defensiva. Su función era proteger a la Pola de Maliayo, fundada a través de una Carta Puebla ... concedida por el rey Alfonso X 'El Sabio' en 1270. Aquella muralla que se levantó en el siglo XIII acabó cediendo terreno, viéndose superada por el crecimiento de aquella población, a la que sólo 75 años después de fundarse ya se le dio el nombre de Villaviciosa. Y ahora, ocho siglos después de que se construyera, su misión para servir a la villa es bien distinta: la muralla forma parte de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de la Sidra. Concretamente el que se denomina Puebla Maliayo 5.0 Turismo Cultural en La Capital Manzanera- Villaviciosa, incluido en el eje de competitividad, que cuenta con fondos procedentes de la Unión Europea y que servirán para una puesta a punto del lienzo que sobrevive en el centro de la capital del concejo.

