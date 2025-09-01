Puesta a punto de los restos de la muralla de Villaviciosa

Cuando se levantó, su misión era puramente defensiva. Su función era proteger a la Pola de Maliayo, fundada a través de una Carta Puebla ... concedida por el rey Alfonso X 'El Sabio' en 1270. Aquella muralla que se levantó en el siglo XIII acabó cediendo terreno, viéndose superada por el crecimiento de aquella población, a la que sólo 75 años después de fundarse ya se le dio el nombre de Villaviciosa. Y ahora, ocho siglos después de que se construyera, su misión para servir a la villa es bien distinta: la muralla forma parte de los proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de la Sidra. Concretamente el que se denomina Puebla Maliayo 5.0 Turismo Cultural en La Capital Manzanera- Villaviciosa, incluido en el eje de competitividad, que cuenta con fondos procedentes de la Unión Europea y que servirán para una puesta a punto del lienzo que sobrevive en el centro de la capital del concejo.

A través de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, de la que forma parte Villaviciosa, se destinarán 163.000 euros a una puesta a punto de lo que queda de la muralla.

Las actuaciones, diseñadas por el arquitecto Juan Pedrayes Obaya, se centrarán en acometer trabajos de reconstrucción de la estructura original a través de la técnica de anastilosis. Es decir, mediante la reunión de sus fragmentos originales dispersos para devolverle una parte de su forma original. Las piezas que falten se pueden suplir con materiales contemporáneos que, eso sí, han de ser perfectamente diferenciables de los originales.

Estas intervenciones, se detalla en el proyecto, incluirán acciones de consolidación, mejora estructural, adecuación del entorno y realce visual del espacio. Todo para, se prosigue en la documentación de esta iniciativa, facilitar su localización, comprensión e interpretación por parte de los visitantes, favoreciendo así su integración en el recorrido turístico-cultural del entorno de este elemento «de gran relevancia histórica y patrimonial de Villaviciosa».

Licencia

La actuación ya cuenta con licencia, concedida por resolución de Alcaldía en julio y acaba de finalizar el plazo de presentación de ofertas a un contrato que tiene un plazo de ejecución de cinco meses.

No será la primera vez que se someta a un tratamiento de recuperación. El paso del tiempo fue haciendo que la muralla fuera menguando llegando incluso a desaparecer de la faz de la villa. Pero unas obras en 1982 sacaron a la luz el lienzo que hoy sobrevive junto a la plaza del Ecce Homo.

Fue tras la demolición de la casa de Atanasio Iglesias, que contaba también con una ferretería. En aquellas fechas hubo quien incluso planteaba acabar del todo con estos restos medievales. Pero se salvó y ya en 2013 el Ayuntamiento acometió unos trabajos de recuperación y señalización en el lienzo que le dieron a esta cerca una nueva vida.