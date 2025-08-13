Carlos V ultima los detalles de la recreación de su llegada a Asturias en 1517: «Hay que ir a Tazones»

Sara García Antón Gijón Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:19 Comenta Compartir

Carlos V realizó un viaje al pasado, en el que en esta ocasión recaló no en Tazones sino en Gijón, en plena Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), desde donde, además de sorprenderse ante los «artilugios» modernos como los teléfonos móviles, invitó a toda la ciudadanía a visitar Tazones y Villaviciosa con motivo de su próxima parada en ambas villas: los días 23 y 24 de este mes.

El sábado 23 será el momento en el que en Tazones se recree aquel día, 17 de septiembre de 1517 en el que el todavía Príncipe de Gante acabó en la costa asturiana a causa de una tormenta. «Fue la primera vez que puse mis pies en suelo español, en ese pueblo de Tazones, y en esa villa de Villaviciosa, que llevaré para siempre en mi recuerdo hasta el día de mi muerte», contó el propio Carlos V este miércoles en la Fidma a todos aquellos que se iban acercando en su recorrido por el recinto. Acompañado de su hermana, la infanta Leonor, y del cronista de aquella aventura, Lauren Vital, Carlos I de España y V de Alemania tomaba contacto con la Fidma para dar a conocer una recreación que el sábado 23 llenará de nuevo Tazones.

Dirigido en la parte artística por Anacelia Álvarez, el desembarco cuenta también con el grupo de Teatro Contraste. Este año se amplía la propuesta musical, con la actuación de Rollu Folk y del grupo Gaeloc, agrupación que llega de Santiago de Compostela.

Además, la Escuela Gavdiosa Esgrima Histórica de Asturias se suma a la recreación, participando en el desfile y ofreciendo exhibiciones al público. La muestra de Gavdiosa cubrirá desde la Edad Media hasta la actualidad, con un enfoque en las espadas de dos manos y espadas roperas, coetáneas a la época de Carlos V, reproduciendo de manera fidedigna técnicas y armas históricas.

A las 12.30 comenzará la fiesta el sábado en Tazones, con animación musical a cargo del grupo Galeoc. A las 12.30 horas, visita por las calles de la villa, desde la iglesia de San Miguel, encabezado por Cristina Carneado, que este miércoles estuvo también con Carlos V en Gijón ultimando los detalles como presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco Carlos V.

La exposición de cetrería comenzará a las 13 horas; a las aves (Falcons Galicia) se las podrá ver en acción a las 17.30 horas. Una hora después llegará una exhibición de esgrima y a las 20 horas, comenzará el desembarco. Rollu Folk (21.30 horas) animará con su música la fiesta

Como en ediciones anteriores, se dispone el sábado del autobús lanzadera de Alsa Villaviciosa-Tazones desde la estación de autobuses maliaya, cada hora, con inicio en Villaviciosa a las 11.30 horas. Salida media hora después desde Tazones. Última salida desde Villaviciosa a las 22.30 horas y último regreso de Tazones a las 23 horas. Además, se habilitará un aparcamiento en Oles con servicio de autobús lanzadera desde las 12:30 hasta la medianoche.

Carlos V (interpretado por primera vez por Yeray Moris Vega) junto con su hermana la Infanta Leonor (Alba Beatriz Moreno) y Lauren Vital (Mateo Ballín) se desplazarán desde Tazones a Villaviciosa, donde el domingo centrarán la jornada.

El mercáu y los juegos del desembarco recibirán a los visitantes, que podrán visitar (11.30 y 12.30 horas) la Casa de los Hevia, donde se alojó el que sería emperador cuando pisó España por vez primera. No faltará la cetrería (a partir de las 13 horas y a las 17 horas el espectáculo) ni talleres y escenas de la época (El Palenque, de Laredo), además de esgrima (18 horas). La comitiva real se dejará ver por las calles a las 19 horas, en un desfile que finalizará con la audiencia real, en la Casa de los Hevia, donde pernoctó en 1517, a las autoridades locales. Después, llegará la música, de nuevo, de Rollu Folk. Además, el viernes actuará en la iglesia de San Miguel de Tazones la Coral Capilla de la Torre y el domingo se disputará el Cross Ruta Imperial Carlos V.

Y, desde la organización de todos estos actos, se apuntó que todavía se está a tiempo de sumarse a estos actos, y acompañar a Carlos V como parte de la recreación. Habrá que recurrir a esos «modernos artilugios» que llamaron su atención al inicio del recorrido en la Fidma para formar parte del desembarco; es decir, enviar un wasap al 684610088.

