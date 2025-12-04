La reforma de los tres edificios de Vipasa junto al campo de fútbol de Villaviciosa sale a licitación por 2,6 millones

La Consejería de Ordenación del Territorio acaba de sacar a licitación la mejora de tres inmuebles en Villaviciosa, un proyecto cuya ejecución rondará los 2, ... 6 millones de euros, impuestos incluidos. Se trata de las obras de rehabilitación de fachadas y de instalación de un ascensor en cada uno de los tres edificios de viviendas públicas ubicadas en la calle Pintor Guillermo Simón 5, 7 y 9, en la capital maliaya, ubicadas en las proximidades de Les Caleyes, el campo de fútbol de La Villa. La actuación implica actuar sobre las cubiertas y las envolventes de los tres bloques con el objetivo de mejorar el aislamiento de los pisos, y renovar todas las ventanas con carpintería de pvc.

En estos tres bloques residen 61 familias. En total, suman más de 160 personas, que se verán beneficiadas por estas mejoras en sus viviendas. Además, sostienen en el Gobierno regional, estos vecinos también se verán beneficiados por un ahorro en sus facturas de la luz, que vendrá motivada por las mejoras que se acometerán.

Ahora las empresas tienen de plazo hasta el 23 de diciembre para presentar sus ofertas. La ejecución de las obras tendrá un plazo de quince meses. El consejero Ovidio Zapico y el alcalde de Villaviciosa habían abordado en marzo de este año la ejecución de estas obras, además de otras propuestas para avanzar en materia de vivienda en el concejo. Entre otros, el regidor planteó al consejero la cesión de un solar que permitirá el uso residencial, en la avenida de El Carbayu.