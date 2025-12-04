El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los tres bloques de la calle Pintor Guillermo Simón, en Villaviciosa, en los que se acometerán mejoras. S. G. A.

La reforma de los tres edificios de Vipasa junto al campo de fútbol de Villaviciosa sale a licitación por 2,6 millones

Las obras, a cargo de la Consejería de Ordenación del Territorio, incluyen la instalación de ascensores

Sara García Antón

Villaviciosa

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:27

La Consejería de Ordenación del Territorio acaba de sacar a licitación la mejora de tres inmuebles en Villaviciosa, un proyecto cuya ejecución rondará los 2, ... 6 millones de euros, impuestos incluidos. Se trata de las obras de rehabilitación de fachadas y de instalación de un ascensor en cada uno de los tres edificios de viviendas públicas ubicadas en la calle Pintor Guillermo Simón 5, 7 y 9, en la capital maliaya, ubicadas en las proximidades de Les Caleyes, el campo de fútbol de La Villa. La actuación implica actuar sobre las cubiertas y las envolventes de los tres bloques con el objetivo de mejorar el aislamiento de los pisos, y renovar todas las ventanas con carpintería de pvc.

