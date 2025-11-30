Un relato sobre Nietzsche gana el concurso de Quintes

La Sociedad Cultural Recreativa Clarín de Quintes, en Villaviciosa, celebró este domingo el acto de entrega del premio del Concurso de Relatos Cortos, edición ... en la que la historia «filosófica y negra» del escritor madrileño José Manuel Moreno se llevó la palma con un tema que, a criterio del jurado, «araña y conmueve al mismo tiempo».

El autor de 'La debilidad del superhombre', relato ganador, creó la historia siguiendo las pautas que defendía el filósofo Nietzsche, a quien calificó como su «cantante rock preferido» por su manera de pensar. A través de «personajes marginales» hablaba de lo «relativamente fácil que es para nuestra sociedad volver a ser animales, aunque incomode», un tema que para el presidente de la sociedad, Pepe Pardo, fue «muy novedoso».

Es la segunda vez que el escritor madrileño se lleva el primer puesto en el concurso literario de Quintes. En el acto, en la sede de la sociedad, recordó su anterior premio en 2009, bromeando con la «subida al ego» al repetir como ganador. Sin embargo, usó la experiencia obtenida desde entonces para destacar la calidad literaria de los relatos cortos por encima de las novelas, lo más popular en la lectura. «Para mí es como comparar el consumo variado de un menú degustación con una comida larga», dijo Moreno.

Pardo coincidió con las palabras del escritor y añadió que el concurso se ideó, precisamente, como «un homenaje a Clarín», el escritor asturiano, a través de los relatos cortos. La sociedad «tiene la responsabilidad de llevarlo adelante, acercarlo no sólo a Asturias, sino al resto de España» y el escrito enviado por Moreno –bajo el seudónimo 'Orense'– era el idóneo entre los más de 185 presentados.

Convenio

El concurso está a las puertas de cumplir su vigesimoquinto aniversario y, de cara al año que viene, la sociedad ya está pensando qué se puede hacer para «celebrar las bodas de plata», explicó el presidente. El Ayuntamiento de Villaviciosa, colaborador del certamen, ya ha dado el primer paso en los preparativos y ha propuesto a la sociedad formar un convenio exclusivo para «impulsarlo».

La edil de Cultura, Reyes Ugalde, explicó al público que dicho convenio se centraría en «incrementar la dotación del premio», que actualmente es de 1.500 euros y aporta íntegramente la sociedad. El convenio establecería una subida hasta los 2.000 euros, de tal manera que el Ayuntamiento pagará 1.500 euros y la entidad de Quintes lo restante. De esta manera, explicó la concejal, «la sociedad reducirá su aportación y podrá destinar los recursos a otras actividades».

Desde la inauguración del concurso en 2001 (centenario de la muerte de Clarín), esta iniciativa cultural ha ido creciendo en participantes, diversidad y calidad, además de que introduce a Quintes en el panorama cultural de Villaviciosa.