Retiran las señales de prohibición de deportes acuáticos en Misiego

Buenas noticias para los usuarios y deportistas de la ría de Villaviciosa, en la zona de Misiego. Tras las quejas enviadas por vecinos, asociaciones ... y el propio Ayuntamiento, la dirección de la reserva natural de la ría ha retirado todas las señalizaciones que prohibían practicar deportes acuáticos.

Los carteles se retiraron este sábado; en ellos se indicaba que no se podían realizar actividades como el paddle surf, windsurf, canoas, motos acuáticas o embarcaciones. Eran prohibiciones establecidas en el Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de los espacios protegidos de la ría aunque, señaló el alcalde, Alejandro Vega, «está sin revisar desde 2014».

Esta clase de deportes, continuó el regidor maliayo, «se han practicado con normalidad en la zona desde hace muchos años» y nunca se produjeron «problemas de convivencia o impacto» en la ría que lo impidieran.

Las señalizaciones se habían instalado recientemente en la zona de Misiego, en las inmediaciones de la playa de Rodiles, y desde entonces recibieron un gran rechazo.

Señalización retirada en la que se especifica qué deportes no se pueden practicar E. C.

Tras las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento se sumó también a la negativa general y el alcalde se dirigió a David Villar, director general de Custodia del Territorio, área de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, de la que depende la dirección de la reserva natural de la ría.

Entre los motivos presentados estaba la incongruencia de que «se instalaran ahora las señales cuando la norma es de 2014». Carecía de «sentido común» prohibir algo que «es compatible con la protección de la reserva».

De ahí que Vega concluya que «el problema está en la base, en las normas del IGI» que no contemplan este tipo de actividades.

Sin revisar desde 2014

Instalar ese tipo de señalizaciones, añadió el alcalde, no debería ser «una prioridad», principalmente porque «el instrumento de gestión de la ría ha agotado su vigencia y está en causa de revisión obligada».

El IGI se aprobó en 2014 y salió publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) en 2015, pero desde entonces no se ha vuelto a modificar.

Hace dos meses, Villar señaló que estaba en proceso de actualización. La modificación del instrumento se trató en una reunión en el Ayuntamiento en la que se indicó que se seguiría la línea marcada por el Foro de Participación de la ría, la de «coordinarse» entre ambas administraciones para llevarla a cabo.

La directora de la reserva natural, María González, destacó en aquel momento que, en cuanto termine el verano, se abrirá un proceso de consulta pública para modificarlo. En él podrán intervenir todas las personas o colectivos que «quieran comentar sus inquietudes».

La modificación estará pensada para que vuelva a tener una vigencia de otros diez años, por lo que el alcalde insta al Principado a la «agilidad» y a realizar cuanto antes «los cambios de regulación que se necesiten».