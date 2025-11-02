El rocódromo de Villaviciosa abre sus puertas con el reto de potenciar la cantera

Han sido algo más de dos años de trabajo y tramitación administrativa los que se han necesitado para que Villaviciosa haya podido abrir su ... rocódromo. Unas instalaciones que inician su andadura con grandes expectativas dadas sus características técnicas, que convierten al rocódromo municipal maliayo en «referente» para la escalada deportiva de dificultad 'indoor', como poco para la zona centro-oriental de Asturias.

La gran pared, de 15 metros de largo y 12,5 en su punto de mayor altitud, ya luce junto al polideportivo de La Villa, dentro del edificio del frontón. Y este domingo fueron muchos los que acudieron a verla, y probarla, en la jornada de puertas abiertas organizada por el Ayuntamiento junto con el club Llama Ello, impulsor de esta iniciativa y club que se encargará de gestionarla.

«Pronto vais a ver los frutos de este trabajo, con la llegada de más escaladores», decía el representante de la FEMPA (la federación asturiana de montaña), Salvi Muñoz. Y es precisamente uno de los retos con los que nace este rocódromo: crear cantera y atraer a la juventud para que este deporte siga creciendo. «Va a dar mucha alegrías a los aficionados al montañismo», remarcó el regidor de Villaviciosa, Alejandro Vega, durante una concurrida inauguración. «Estas instalaciones son un lujo» destacaba César Pina, del club Llama Ello, quien incidía en que será una útil herramienta para «potenciar» la escalada. Con ese objetivo, a futuro se quiere crear una escuela municipal de escalada. Y se habilitará una zona de 'boulder', el año que viene, que se sumará a las paredes en las que ya se practica la modalidad con cuerda. «Espero ver buenas competiciones aquí», apuntaba Juan Parrondo, presidente de Llama Ello, cuyo nombre lleva el polideportivo y que recibió un cálido homenaje.

El rocódromo llegó a Villaviciosa desde Avilés, donde el grupo Llama Ello lo compró a una empresa que cerraba y después se lo vendió al Ayuntamiento. Ese mismo viernes, además, se cerraba el convenio de gestión entre el Consistorio que presiden Alejandro Vega y la entidad deportiva.

Llenar un hueco

El rocódromo viene a cubrir, asimismo, un cierto vacío en la zona de referencia en cuanto a instalaciones, sobre todo municipales y de estas características, como la que estrena Villaviciosa. Aspiran sus promotores a sumar usuarios de buena parte de Asturias, como Gijón, Oviedo y Pola de Siero. Han sido 145.000 euros los que el Ayuntamiento ha invertido en la remodelación del edificio, que acoge también el frontón y posibilitará la práctica de diferentes deportes.

Entre los primeros en probar en rocódromo, los jóvenes Juan Fesgeneda y Paula Huergo, ambos de Gijón y de la FEMPA. Sus valoraciones fueron positivas. «Es de lo mejor que hay en Asturias», destacaron.