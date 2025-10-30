El rocódromo de Villaviciosa, listo para entrar en acción

S. G. A. Villaviciosa Jueves, 30 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

El nuevo rocódromo municipal de Villaviciosa ya está listo para entrar en acción. De hecho, este domingo se llevará a cabo su inauguración, a mediodía, con una jornada de puertas abiertas. La instalación, junto al polideportivo municipal, donde el frontón, estará gestionada por el grupo de montaña Llama Ello y llevará el nombre de quien fuera su presidente durante tres décadas, Juan Parrondo.

La entidad ha dado comienzo a un proceso de selección de proyectos deportivos enfocados a la impartición de cursos de escalada, cursos de iniciación, perfeccionamiento, etc... tanto para menores como adultos. De hecho, la idea es que ya para el próximo año se pueda abrir una escuela municipal de esta disciplina. De momento, lo que sí abrirá este domingo, 2 de noviembre, es el rocódromo, cumpliéndose así una vieja aspiración del concejo, que venía tiempo trabajando para conseguirlo. De hecho hace dos años ya se llevó a cabo la compra de este rocódromo, en una iniciativa impulsada por el grupo que ahora lo gestionará.

Llama Ello adquirió la instalación y después firmó un convenio con el Ayuntamiento para que, a través de unos fondos aprobados en el Pleno municipal, se financie dicha adquisición. Fueron compradas a una empresa privada de Avilés que cerraba.

Actualmente, unos 150 centros deportivos permiten la práctica de la escalada deportiva, de velocidad y boulder. Sin embargo, pocos poseen rocódromos de calidad en los que se pueda practicar este deporte a nivel profesional. Este de Villaviciosa es de gran nivel: de entre los públicos es, apuntan los expertos, de los más potentes.

La operación se cerró con Parrondo aún como presidente. Ahora el rocódromo llevará su nombre.