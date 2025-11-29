El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Festival de la Canción Asturiana en Selorio, Villaviciosa E. C.

Selorio homenajea a Juan Cordera, «impulsor» de la canción asturiana en Villaviciosa

Fallecido el pasado febrero, la asociación de vecinos hizo un repaso a su trayectoria en la décima edición del festival musical de la parroquia

E. C.

Selorio (Villaviciosa)

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:44

Comenta

La vida y obra de Juan Cordero, vecino de Selorio, tuvo un hueco especial durante la celebración del Festival de la Canción Asturiana, un certamen ... de que él fue «el impulsor» y que ha dejado huella en el panorama cultural de Villaviciosa. Fallecido el pasado febrero, la Asociación de Vecinos de La Playa de Seloriu, con el apoyo del Ayuntamiento, quiso tenerle en el recuerdo para esta décima edición, por lo que se le hizo un homenaje póstumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  3. 3 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  4. 4 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  5. 5 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  7. 7 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  8. 8 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  9. 9

    Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches
  10. 10 «Riadas de gente» para encender la Navidad en Oviedo: «Es impresionante», asegura el alcalde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Selorio homenajea a Juan Cordera, «impulsor» de la canción asturiana en Villaviciosa

Selorio homenajea a Juan Cordera, «impulsor» de la canción asturiana en Villaviciosa