Selorio homenajea a Juan Cordera, «impulsor» de la canción asturiana en Villaviciosa

La vida y obra de Juan Cordero, vecino de Selorio, tuvo un hueco especial durante la celebración del Festival de la Canción Asturiana, un certamen ... de que él fue «el impulsor» y que ha dejado huella en el panorama cultural de Villaviciosa. Fallecido el pasado febrero, la Asociación de Vecinos de La Playa de Seloriu, con el apoyo del Ayuntamiento, quiso tenerle en el recuerdo para esta décima edición, por lo que se le hizo un homenaje póstumo.

Los promotores, destacaron la necesidad de recordarle «por su trabajo al frente de la asociación», así que su labor como presidente de la asociación fue glosada por el actor Juan Jurado. Se contó con los ediles José Antonio Fernández y Marcos Ortiz, además de que el alcalde Alejandro Vega destacó «la trayectoria de un buen vecino que se implicó por mejorar Selorio».

A Cordero se le recuerda no sólo por su implicación como uno de los impulsores de este festival, sino también por sus acciones en mejora de la parroquia, como su insistencia para «lograr la restauración de la capilla de Vega» o su lucha con la asociación para conseguir lo mismo para las antiguas escuelas, siendo esta última una de las actuaciones que se consiguieron gracias a fondos de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. Por ello, se le hizo entrega a los familiares de una placa conmemorativa.

El festival fue presentado por Luis Estrada y para las actuaciones de tonada se contó con los cantantes Águeda Riera, César García y César González, además del guitarrista José Ramón Valle, el gaitero Luis Pola y el monologista Ubaldiño Martínez. También se presentó el disco de Emilio Rodríguez, gaitero de Selorio conocido bajo el nombre de 'El Gaitero de Gijón'.