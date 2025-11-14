El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cándido Cambiella, en el centro, recibe la Manzana de Plata de Villaviciosa de manos del alcalde Alejandro Vega E. C.

El Teatro Riera de Villaviciosa cumple 80 años

El Ayuntamiento celebra el aniversario con la entrega de la Manzana de Plata a Cándido Cambiella, gestor del centro durante décadas

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:32

El Teatro Riera de Villaviciosa cumple sus bodas de roble y el Ayuntamiento ha querido festejar estos 80 años con un reconocimiento ... especial a uno de sus mayores promotores, Cándido Cambiella. Responsable de las instalaciones «durante décadas», recibió este viernes la Manzana de Plata de la localidad de manos del alcalde, Alejandro Vega.

