El Teatro Riera de Villaviciosa cumple 80 años

El Teatro Riera de Villaviciosa cumple sus bodas de roble y el Ayuntamiento ha querido festejar estos 80 años con un reconocimiento ... especial a uno de sus mayores promotores, Cándido Cambiella. Responsable de las instalaciones «durante décadas», recibió este viernes la Manzana de Plata de la localidad de manos del alcalde, Alejandro Vega.

El 15 de noviembre de 1945, el edificio abrió sus puertas con el estreno de una obra de la compañía de teatro José Alba y, unos días después, como sala de cine con la película 'La tragedia del Bounty', de Frank Lloyd. Con el tiempo, el Riera se ganó el sobrenombre de El Palacio del Cine y la vinculación de Cambiella con el centro fue constante hasta su cierre en 2002, cuando se inició el cambio de propiedad y terminó reinaugurándose en 2008 como teatro municipal.

De todos modos, destacó el alcalde Alejandro Vega, el Riera «ha sido fundamental durante estos últimos 80 años de vida cultural en Villaviciosa, está en el recuerdo de generaciones y continúa presente en las actuales». De ahí, añadió, que se destinen «inversiones» para la modernización de su programación, además de todas las actividades que se organizan en torno al teatro.

La relación de Cambiella con el mismo comenzó en 1947, a los 14 años, y a partir de entonces «conoció todos los oficios en la gestión del cine: dibujante, publicista, proyectista o representante». Además, siempre formó parte de la «actividad cultural y asociativa de Villaviciosa».

En el homenaje, el antiguo gestor recordó cómo era el amplio despliegue publicitario que había siempre «con cada estreno y proyección». Desde la cartelería que él mismo elaboraba, al reparto de programas por toda la villa y alrededores o los autobuses que recorrían las aldeas. Un «esfuerzo ingente» al que dedicó «toda una vida».

Es por eso que este viernes, en el salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde, junto al edil de Cultura, Reyes Ugalde, le entregó el galardón, en «reconocimiento» a toda esa labor, además de que se instalará una placa en el propio teatro. Cambiella, emocionado, agradeció el premio acompañado de su mujer y sus tres hijos.

«Súper estreno»

Aquella primera película que inició las sesiones de cine del Riera fue uno de los «súper estrenos» de la época y contó con tres sesiones vespertinas. Con ella, el cine del Teatro Riera abrió a lo grande sus instalaciones e hizo una fuerte competencia a los antiguos Cine Imperial y Cine Europa gracias a una mejor estructura y patios de butacas más confortables.

En memoria de aquella primera sesión, este sábado 15, a las 20 horas, se volverá a proyectar la película, con entrada libre hasta completar aforo.