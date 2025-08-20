Vallas de seguridad que «estrechan» la carretera de Priesca: «Aumenta el riesgo»

Los resultados de la esperada reforma de la carretera de Priesca, en Villaviciosa, no convencen al equipo de gobierno, que centra el problema en ... una cuestión: la colocación de las vallas de seguridad en la VV-15, que ha acabado provocando otro problema. Explican en el equipo de gobierno que esas barreras de seguridad han causado el estrechamiento de la vía.

Y lo ha hecho hasta el punto de «impedir, o dificultar gravemente, la circulación de vehículos largos, tales como autobuses, y agravando la situación de riesgo para los usuarios de la carretera, tanto para vehículos, como para peatones», detalla el Ayuntamiento en un escrito que remitió este miércoles a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, como responsable de las obras, que contaron con un presupuesto de 740.858 euros, y titular de la carretera.

En ese escrito recuerda además que esta carretera forma parte del Camino Norte de Santiago, «con lo que ello añade de intensidad del tránsito peatonal y ciclista, y por tanto, de riesgo; y siendo el único acceso a un monumento declarado BIC, y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como es la Iglesia de San Salvador de Priesca».

«Incumplimientos»

Ante esta situación el equipo de gobierno que encabeza el socialista Alejandro Vega le ha comunicado a la consejería que se persona en el expediente administrativo de la actuación, reclamando que no se produzca la recepción administrativa de las obras hasta que se corrijan lo que considera «incumplimientos de las normas de colocación de las barreras de seguridad en la vía, que han provocado el estrechamiento de la misma en varios puntos».

«Consideramos que la dirección de obra y la empresa deben corregir estas deficiencias en la colocación de las vallas de seguridad en los puntos que estrechan la carretera. Habíamos logrado que las revisaran, pero se han colocado, a nuestro juicio, mal el varios puntos», dijo Alejandro Vega. El regidor señaló además que es «una pena que una obra tan necesaria, y que se estaba ejecutando bien, se malogre por esto».

«Hemos peleado mucho por esta mejora», recordó el alcalde, que ya ha pedido un informe al ingeniero de caminos municipal, que se remitirá al Principado, y también trasladó su apoyo a las asociaciones de vecinos de la zona, El Tilar de Priesca, y de La Llera, que alertaron de lo que sucedía.