Villaviciosa abre un nuevo aparcamiento gratuito

Un nuevo aparcamiento para Villaviciosa. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la empresa Central Lechera Asturiana por el que se cede un ... solar de la calle Maximino Miyar para uso público.

Será un aparcamiento provisional hasta que comiencen las obras para construir un supermercado Lidl, junto al mercado que se encuentra en la misma vía. Estará disponible esta semana.

Es un solar de 5.200 metros cuadrados que ya ha sido acondicionado para su uso como estacionamiento. Se calcula que puede ofertar 170 plazas de aparcamiento a los vecinos de Villaviciosa. De este modo, destacó el alcalde, Alejandro Vega, «se podrá disponer de un nuevo espacio céntrico en las fechas de temporada alta», teniendo en cuenta la «intensa programación» que tiene la localidad este mes y los próximos septiembre y octubre.

Estos actos, añadió, serán el Festival Internacional de la Gaita (FIG), las fiestas del Portal o el Festival de la Manzana, que atraerán a cientos de visitantes de toda la región.

Este aparcamiento temporal se suma al último conseguido este año, en el solar donde estuvo el lagar de Sidra Miravalles, frente a la iglesia de La Oliva. Este terreno es propiedad de la constructora Dicar y ha funcionado como aparcamiento desde 2021. Además, se amplió recientemente hasta las 160 plazas tras derruir un edificio que se encontraba en la propiedad.