Villaviciosa se convierte en un set de rodaje: 'El profesor' se graba con el actor luanquín Javier Gutiérrez

El centro de la capital de Villaviciosa vivió una jornada diferente. Al habitual trajín del día a día, se sumó la llegada de cámaras, ... focos y un montón de gente que no paraba de dar instrucciones. Incluso había varias calles cortadas. ¿El motivo? El rodaje de parte de una película, 'El profesor', que será el segundo largometraje como director del guionista Daniel Castro y que tiene al luanquín Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor' como protagonista.

En esta nueva obra, Gutiérrez encarna a Carlos, un profesor universitario solitario que se enamora de Carla. Pero sólo la conoce a través de internet. Ella, que tiene treinta años menos que él y dice vivir en Colombia, nunca a accedido siquiera a hablar por videoconferencia. Sólo usan el chat. Carlos no se rinde y decide arriesgarlo todo por ese amor, aunque puede que ni siquiera sea una historia real. La trama, inspirada en hecho reales, se recrea en Villaviciosa en dos lugares. El edificio del antiguo colegio San Francisco, hoy una residencia de mayores, y el entorno de la calle del Agua y la plaza Caveda y Nava.

El rodaje se centró en escenas dentro de una residencia de mayores. También en el exterior, con el enamorado profesor cogiendo un taxi justo delante de la residencia. Y tuvo como actores invitados a personal de la residencia y usuarios de la misma. «Me llamó la atención de 'El profesor' que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad», decía Javier Gutiérrez, quien destacó que se trata de «un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos».

Ampliar Rodaje en pleno centro de Villaviciosa de la película 'El profesor'. E. C.

«Cuando supe que Javier Gutiérrez había leído el guion y quería protagonizarla no daba crédito: no puedo imaginar un actor mejor para el papel», añadió el director de la película, que calificó al actor asturiano como «culto, inteligente, cómico y, sobre todo, humano». «Aprovechamos estas oportunidades para que Villaviciosa pueda aparecer en películas o anuncios, como esta en la que participan Atresmedia y Netflix», destacó el alcalde, que recordó también que el concejo fue escenario de un anuncio de la Lotería de Navidad.

Ahora, La Villa es el escenario de una comedia con tintes dramáticos, o un drama con tintes cómicos, como explica su director, que también se encargó de dirigir 'Ilusión', que se hizo con el Premio Feroz Especial, además de guionista de series como 'Vota Juan' y 'Celeste'. Tras Villaviciosa y otras localizaciones en Asturias, el equipo también irá a Colombia.

Otros rodajes

El concejo ha sido, asimismo, escenario de distintos rodajes desde mediados del siglo pasado. Fue Ricardo Blasco el primer director que eligió este concejo para ambientar parte de su película 'Los peces rojos', allá por 1955. Blasco rodó tomas en la costa y en la ría maliaya para ubicar su drama sobre la vida en un pueblo pesquero. Poco después era Emilio G. Calatayud quien llevaba al concejo las cámaras, también a la ría y a varias playas, como Rodiles, para rodar 'Con la vida hicieron fuego', en 1958, que narraba una historia de superación en un entorno rural.

Ya en la década de los sesenta, Manuel Summers grababa interiores y exteriores para la comedia dramática 'El diablo también llora', de 1965. Y José Luis Garci también ha rodado en concejo de Villaviciosa. En tres de sus películas aparecen imágenes tomadas en el concejo. En 'Sesión continua', de 1984, las cámaras grabaron en Arroes y Tazones. Y en 'La herida luminosa', de 1997, son paisajes costeros y la playa de Rodiles quienes forman parte de la obra. Mientras que en 'Historia de un beso', de 1998, escenas en la ría y pueblos como Tazones se pueden ver en la cinta.