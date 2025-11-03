El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Rodaje en pleno centro de Villaviciosa de la película 'El profesor'. E. C.

Villaviciosa se convierte en un set de rodaje: 'El profesor' se graba con el actor luanquín Javier Gutiérrez

El director Daniel Castro elige el centro de la capital como escenario de parte de la historia de un docente enamorado de una mujer por internet

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:09

Comenta

El centro de la capital de Villaviciosa vivió una jornada diferente. Al habitual trajín del día a día, se sumó la llegada de cámaras, ... focos y un montón de gente que no paraba de dar instrucciones. Incluso había varias calles cortadas. ¿El motivo? El rodaje de parte de una película, 'El profesor', que será el segundo largometraje como director del guionista Daniel Castro y que tiene al luanquín Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor' como protagonista.

