¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alejandro Calvo y Alejandro Vega, a la derecha, en el nuevo punto limpio de Villaviciosa. S. G. A.

Villaviciosa estrena el primer punto limpio urbano de Cogersa en Asturias

Busca dar un servicio de proximidad y la idea del Principado es crear más modelos como el construido en la capital maliaya por toda la región

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

Es el primero de Asturias pero habrá más. Villaviciosa acaba de estrenar el primer punto limpio urbano de Cogersa, pensando en un modelo que ... hace especial incidencia en la proximidad y que recoge únicamente tóxicos; no voluminosos. El de Villaviciosa se ubica en El Salín y complementa al que ya existe en La Rasa, donde se han de llevar los de gran tamaño (escombros, chatarras, maderas, grandes electrodomésticos...). La capital del concejo maliayo vuelve, así, a tener un punto limpio, en la misma ubicación que antaño. Ahora se busca dar un servicio de proximidad, algo que se pretende lograr con este equipamiento, que ha costado 381.108 euros y se ubica, con una superficie total de 879 metros cuadrados, en una parcela municipal cedida a Cogersa, que ha financiado su construcción. Este nuevo modelo se suma a la red de puntos limpios, áreas de acopio de residuos voluminosos y puntos limpios móviles.

