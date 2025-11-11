Villaviciosa estrena el primer punto limpio urbano de Cogersa en Asturias

Es el primero de Asturias pero habrá más. Villaviciosa acaba de estrenar el primer punto limpio urbano de Cogersa, pensando en un modelo que ... hace especial incidencia en la proximidad y que recoge únicamente tóxicos; no voluminosos. El de Villaviciosa se ubica en El Salín y complementa al que ya existe en La Rasa, donde se han de llevar los de gran tamaño (escombros, chatarras, maderas, grandes electrodomésticos...). La capital del concejo maliayo vuelve, así, a tener un punto limpio, en la misma ubicación que antaño. Ahora se busca dar un servicio de proximidad, algo que se pretende lograr con este equipamiento, que ha costado 381.108 euros y se ubica, con una superficie total de 879 metros cuadrados, en una parcela municipal cedida a Cogersa, que ha financiado su construcción. Este nuevo modelo se suma a la red de puntos limpios, áreas de acopio de residuos voluminosos y puntos limpios móviles.

El alcalde de Villaviciosa quiere una instalación similar para dar servicio a Quintes y Quintueles

El consejero de Fomento, la gerente de Cogersa y el alcalde de Villaviciosa, entre otros, acudían este martes a la inauguración de estas instalaciones, que cuentan con oficinas y marquesinas de recogida de residuos. El regidor, el socialista Alejandro Vega, destacaba que la capital maliaya vuelve a tener punto limpio. Y se mostraba muy crítico con la decisión, en 2012, del PP, entonces en el equipo de gobierno, de llevar este punto limpio a La Rasa, punto limpio que comparte Villaviciosa con Colunga y Caravia. Ahora, el de La Villa complementará a este último. Abrirá al público dos días a la semana, miércoles y jueves, de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. Aquí hay contenedores para recepcionar por separado unas quince variedades de desperdicios: aceite mineral de motores, aceite vegetal de cocina, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, leds y bombillas de bajo consumo, filtros y cotones, aerosoles, pilas y baterías usadas, discos compactos, tóners y cartuchos de tinta, libros, textiles, pinturas, barnices, disolventes y lacas y radiografías, además de cápsulas de café y envases vacíos de productos peligrosos del hogar.

Ampliar Trini, de Sevilla, fue la primera usuaria, que llegó a pie, del punto limpio. Está en Villaviciosa con su autocaravana. S. G. A.

Este tipo de punto limpio, denominado urbano, llega con la voluntad del Gobierno del Principado de crecer por toda Asturias. El alcalde de Villaviciosa ya piensa en contar con uno en Quintes y Quintueles, algo que el consejero Alejandro Calvo vio con buenos ojos.

Llanera y Cabranes

Además, están a punto de comenzar las obras del punto limpio de Llanera mientras que las de Noreña, así como las del recinto que compartirán Parres y Cangas de Onís, ya están en marcha. Y se está redactando un proyecto para Cabranes, donde el presupuesto rondará los 200.000 euros.