Villaviciosa estudia rutas alternativas para sacar el tráfico del centro urbano

Mejorar la movilidad en la capital del concejo de Villaviciosa es una de las cuestiones que se abordar en los documentos –de prioridades, estratégico ... y catálogo urbanístico– que salen ahora a evaluación ambiental dentro de la tramitación para que el concejo tenga un Plan General de Ordenación, herramienta con la que nunca ha contado.

Dentro de los planteamientos que recogen estos documentos, se destaca una propuesta para reducir e incluso evitar el paso de vehículos en varias calles de Villaviciosa.

Así, se detalla una serie de cambios, con los que se podría alcanzar ese objetivo.

En primer término, se establece una alternativa a Maximino Miyar, cuya densidad de tráfico se podría reducir a través «del reforzamiento» de un itinerario alternativo por la AS-380, articulado con dos nuevas rotondas.

Dentro de este bloque se incluirían actuaciones en la travesía de Amandi, donde también se plantea la construcción de una nueva rotonda; en este caso, en la confluencia con la carretera AS-332. Además de darle un nuevo aire a Maximino Miyar en su condición de calle, modificando la sección actual e introduciendo mejoras para el paso de peatones y ciclistas.

En otro bloque de actuaciones para mejorar la movilidad en la capital maliaya defiende la creación de una vía de conexión de las tres carreteras regionales que confluyen en el sureste del núcleo urbano. En este caso se piensa de forma especial en reducir el paso de camiones vinculados a la actividad forestal por el centro de Villaviciosa, con una conexión que también beneficiaría al resto de vehículos.

De este planteamiento surgiría un nuevo esquema de circulación, alternativo a la carretera nacional 632.

El eje formado por las avenidas de España, del Carbayu, del Pintor Guillermo Simón y del Deporte, que dan forma a una suerte de circunvalación que iría desde la Barquerina (a la altura del skate park hasta el polideportivo municipal), se perfilan como alternativa al paso de la N-632 por la capital maliaya. Consideran los redactores del documento que su potenciación como itinerario alternativo «permitiría recuperar espacio público en el centro urbano y mejorar las condiciones de caminabilidad».

Control de velocidad

Pero, también se apunta en el documento, las condiciones que presenta en la actualidad no son las más adecuadas para una vía urbana. Su diseño actual, de hecho, no es el más adecuado para una vía urbana, consideran. ¿La causa? «La contradicción entre una sección demasiado amplia, una permeabilidad peatonal parcialmente escasa y unos dispositivos de control de velocidad que no parecen suficientemente efectivos».

De ahí que la propuesta defienda articular la concatenación de esas calles como alternativa al itinerario de la N-632, pero con un tratamiento adecuado que garantice las velocidades máximas establecidas en el Reglamento General de Circulación, que sería de treinta kilómetros por hora para este tipo de calles y favorezca la integración urbana

Algo que, se añade, precisaría un análisis de las mejoras posibles que puedan incorporarse «para los modos activos de desplazamiento, toda vez que en el eje se encuentran instalaciones deportivas de importancia y punto de inicio de la conexión con El Salín y la ría de Villaviciosa».