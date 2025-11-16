El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Descubrimiento de la placa en memoria del artista Luis Fernando Aguirre, en la calle del Agua, Villaviciosa

Villaviciosa homenajea al artista Luis Fernando Aguirre

«Hay lugares que marcan en la infancia y este concejo forjó su arte y su persona», destaca el acuarelista Antonio Roble durante el acto

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

«Hay lugares que marcan en la infancia y Villaviciosa forjó su arte y su persona, siempre estuvo con él«. El acuarelista maliayo Antonio Roble ... habló así de su íntimo amigo Luis Fernando Aguirre, pintor e ilustrador fallecido en 2021, cuya carrera estuvo fuertemente influenciada por sus «raíces» asturianas. Este domingo, en una ceremonia en la que estuvieron presentes tres de sus hijos y el alcalde Alejandro Vega, se descubrió una placa con su nombre, en el número 11 de la calle del Agua, el hogar que le vio nacer en 1935 y donde pasó su infancia hasta los diez años, cuando se mudó a Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Candamo en presencia de su familia
  2. 2

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  5. 5 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  6. 6

    Robos exprés en Pola de Siero y Noreña: «Desvalijan viviendas en pocos minutos»
  7. 7 Susto en Gijón: evacúan a una joven de la playa de San Lorenzo tras sufrir una grave indisposición
  8. 8 Fallece al despeñarse en Gradura, Teverga
  9. 9

    «Ni hablar de ir a una residencia. Vivo sola, pero hago polavila todos los días»
  10. 10 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Villaviciosa homenajea al artista Luis Fernando Aguirre

Villaviciosa homenajea al artista Luis Fernando Aguirre