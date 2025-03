El Ayuntamiento de Villaviciosa pide eliminar los lobos en el concejo, «donde históricamente nunca hubo»

E. C.

Sara García Antón Villaviciosa Viernes, 28 de marzo 2025, 06:47 Comenta Compartir

Tras la denuncia de un ataque de lobos a una ganadería del concejo de Villaviciosa, el alcalde del municipio presentó una moción de ... urgencia al Pleno, que se celebraba este jueves, para abordar esta cuestión. El regidor, el socialista Alejandro Vega, defendió la necesidad de crear «un frente común« de todos los grupos municipales dado que –aunque todavía no se dispone de los informes oficiales– los ataques del lobo denunciados el día anterior en la zona de Santa Eugenia hacen que se pueda hablar de una situación »muy grave« dado que en el concejo de Villaviciosa no consta históricamente la presencia de esta especie. De ser así, añadió el regidor, lo sucedido »obligaría a la Administración del Principado a adoptar medidas urgentes de control de la población«. Y esto es lo que se llevó este jueves a sesión plenaria. Además, se incluyó una enmienda del PP a la moción socialista y el texto recibió el visto bueno de toda la Corporación: PSOE, PP y la edil no adscrita.

Fueron los concejales populares en Villaviciosa Javier Fernández y Pedro Llera, este último propietario de la ganadería atacada, junto a los diputados Luis Venta y José Manuel Felgueres, quienes alertaban este miércoles de lo sucedido. Los hechos ocurrieron a unos treinta metros del núcleo rural. «De confirmarse, como indican los indicios, que los daños han sido producidos por el lobo, estaríamos ante la confirmación de que está actuando, aún de forma esporádica, en zonas como Villaviciosa, donde no consta históricamente su presencia, lo que determinaría la necesidad de adoptar medidas urgentes de control para eliminar totalmente su presencia», se recoge en la moción de urgencia. Texto en el que se recuerda que se produjeron con anterioridad daños atribuidos al lobo en zonas del concejo como Argañosu (Candanal), además de en los municipios de Sariego y en Cabranes, «si bien al menos al Ayuntamiento de Villaviciosa nunca se confirmó oficialmente». Además de que, se explica, también se han registrado daños causados por ataques de perros, como el que tuvo lugar en Argüero en enero de 2014. En cualquier caso, además de pedir que la Consejería de Medio Rural desarrolle una investigación rigurosa, se defiende la necesidad de que se adopten medidas de control de población para la eliminación de la presencia del lobo en el concejo. Y que se tramite con celeridad el expediente de daños para que se puedan indemnizar los daños. La Corporación de Villaviciosa, además, manifiesta, a través de esta moción, su posición contraria a cualquier medida de sobreprotección del lobo que perjudique al sector ganadero y al mundo rural y pide que se apliquen medidas que garanticen que en que zonas como Villaviciosa, que carecen de gestión específica al no tener una presencia histórica del lobo, «la eliminación total de su presencia». «Tenemos que hacer algo» La sesión contó con el testimonio del edil a cuya ganadería atacó el lobo. «Tenemos que hacer algo», planteó Pedro Llera, quien añadió que otro vecino avistó a un cánido desde el coche al día siguiente del ataque. Tras ir a la zona donde lo vio, constataron la existencia de huellas del animal. También aprovechó el concejal para criticar la burocracia a la que ha tenido que hacer frente para denunciar lo sucedido. «Día y medio para tramitar los daños», aseguró que le llevó. Asimismo, instó al resto de los ganaderos a estar alerta ante la posibilidad de que vuelva a repetirse algo «que aquí nunca pasó».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Villaviciosa