Villaviciosa «revive» con un Encuentro a cubierto

Pilar Gutiérrez Gijón Miércoles, 16 de abril 2025, 23:46 Comenta Compartir

Había dudas durante la mañana, miradas nerviosas al cielo de Villaviciosa para intentar adivinar si el mal tiempo permitiría sacar a la calle los pasos de Semana Santa. Finalmente, la lluvia no perdonó y las imágenes de la procesión del Encuentro no llegaron a salir de la iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación, donde quedaron a ambos lados del altar. Se trata de uno de los actos más seguidos por los fieles por estas fechas. «Es una pena», lamentaron los feligreses, que ya se iban atechando bajo el paraguas cuando el chaparrón hizo aparición a las nueve de la noche.

«Por mucho que digan las previsiones, me lo veía venir. Los nubarrones tenían muy mala pinta», comentaba Cristina Carneado, que se había trasladado desde Tazones y ya la víspera, el martes, había tenido que seguir la procesión del Silencio en el interior del templo.

En el Miércoles Santo maliayo se reviven los momentos en los que Jesucristo se encontró con la Verónica, San Juan y la Virgen en su camino al Calvario. El itinerario previsto tuvo que suspenderse y dejar las imágenes en la iglesia, custodiadas por los cofrades de Jesús Nazareno, entidad encargada de mantener la escenificación de la Pasión maliaya casi intacta durante casi cuatrocientos años, una tarea ardua a la que se dedican en cuerpo y alma.

Lo que sí se mantuvo fue el sermón, que este año corrió a cargo del prior de las Carmelitas de Oviedo, Roberto Gutiérrez, quien agradeció la invitación para participar en la Semana Santa de Villaviciosa y más aún para predicar en el día en el que se recuerda «el camino de la cruz».

Pese a los contratiempos y que en esta ocasión no se pudieran ver los pasos, que «muestran lo que no somos capaces de decir con palabras», el religioso no consideró que se arruinase la tarde-noche. Desde su punto de vista, la villa «revivió» y «juntos caminamos juntos con el Señor. Lo recordamos a través de la oración».

Sus palabras conmovieron a los presentes, como María Gutiérrez que, finalmente, vio en la lluvia la oportunidad «de escuchar mejor las palabras de un sermón que emociona».

La programación de hoy comenzará a las 17 horas, con la eucaristía de la Cena del Señor en la iglesia de las Clarisas. Dos horas después, la misma ceremonia se celebrará en la iglesia parroquial. A las 20.45 horas, si el tiempo lo permite, comenzará la procesión del Calvario, con el acompañamiento de la Banda de Música de Villaviciosa.