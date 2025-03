Los vecinos de Venta les Ranes urgen mayor videovigilancia

El asalto con violencia a una pareja de octogenarios en el núcleo maliayo de Venta les Ranes , Villaviciosa, este fin de semana, ... aún tiene conmocionados a los vecinos de la zona. Con el susto en el cuerpo, la Asociación de Vecinos de Castiello de la Marina se mantiene en contacto con la Guardia Civil y plantea, para tranquilidad de los residentes, una mayor videovigilancia en la zona rural.

«Seguimos hablando con el Ayuntamiento y hay algunos vecinos que señalan escasez de efectivos, pero no creo que sea algo tan sencillo», explicó Pablo Riera, presidente de la entidad vecinal. En su opinión, «es imposible que la Guardia Civil esté 24 horas vigilando una zona. Además, si alguien quiere robar, robará igual estén o no». Por otro lado, «si están aquí, no están en Quintes y si se mueven hacia allá, roban en Selorio, así que la solución no es esa».

De ahí que la propuesta que está tomando peso entre los residentes sea la de una mayor videovigilancia «instalar cámaras de seguridad en los puntos ciegos».

Sabiendo también que la mayoría de los residentes es población mayor, la asociación se plantea proponer a la Guardia Civil y a la Policía Local de Villaviciosa que den talleres de formación y de prevención en estos casos, «para evitar que pase otra vez». «Hay que pensar que hay gente mayor y muy vulnerable porque viven solos», señaló Riera.

No descartan tampoco «hacer vecindad» entre todos y estar atentos siempre que se vea un coche sospechoso.

Misma familia

El octogenario agredido durante el asalto con violencia ya ha recibido el alta hospitalaria. Él y su mujer acabaron en el Hospital de Cabueñes este fin de semana después de que un grupo de ladrones entrara en su casa. Mientras que su esposa no tuvo que ser ingresada, él presentaba heridas de mayor gravedad y tuvo que permanecer en el hospital hasta ayer lunes.

La investigación actual considera que el grupo de asaltantes no eligieron a las víctimas al azar y que se trató de un robo expresamente dirigido a la familia. Hace un mes, el cuñado de la pareja sufrió un caso parecido en que los ladrones emplearon mucha violencia.

El hecho de que las víctimas estén relacionadas hace pensar a los investigadores que el grupo puso en el punto de mira a la familia tras obtener un gran botín.

Por ahora, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias sigue cotejando datos y recabando testimonios.