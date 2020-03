Asturianos en la diáspora «Echo de menos incluso la lluvia» Nicola, Nora (de cuatro añitos) y Alexia en Cerdeña. / E. C. Alexia Calleja Martín vive en Grosseto, en Italia, con su marido sardo y su hija | Se casó en 2007 y trabaja como ingeniera en una empresa que produce generadores de nitrógeno para pintura industrial M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 03:25

Alexia Calleja Martín (San Martín del Rey Aurelio, 1979) llegó a Italia en 2007 y «aunque de Asturias echo de menos incluso la lluvia», su presente y su futuro inmediato están en Grosseto, la localidad de la Toscana en la que se desarrolla su día a día en una empresa que produce generadores de nitrógeno para la pintura industrial. «Ahí llevo desde 2015, me encargo de la producción mecánica y del montaje a nivel internacional, también me toca relacionarme con nuestros distribuidores en el extranjero para cualquier tipo de asistencia tanto comercial como técnica».

En 2004 se licenció como ingeniera técnico industrial en la rama de Mecánica de las Estructuras y al año siguiente tenía empleo en Madrid en Schneider Electric, pero en 2007 se trasladó a a Italia para poder estar con quien entonces era su novio y muy poco después su marido. Desde entonces vive en esta localidad italiana rodeada de las bellas playas de la Toscana, de parques naturales, de la zona donde se producen los mejores vinos italianos y a 50 kilómetros de Siena y hora y media de Florencia, Livorno y Pisa. Allí está el quehacer diario de esta mujer que habla inglés e italiano y entiende portugués, que llegó a cursar sexto de piano, que canta en un grupo de música tradicional italiana y no descarta a unirse a una agrupación de góspel.

Tiene una hija, Nora, de cuatro añitos, está integrada, pero hay diferencias que se advierten y que a veces duelen. «En Italia los extranjeros son vistos como extranjeros y hasta que no te conocen de verdad a nivel profesional no te suelen dar peso. Siendo mujer en un trabajo de hombres es todavía más complicado porque tienes que demostrar muchas más cosas que cualquiera de tus compañeros», explica Alexia. Sin olvidar todos los trámites que ha tenido qe cumplir para poder firmar como ingeniero en Italia y otros hándicaps en el plano profesional, como que los italianos son de darle demasiadas vueltas a las cosas y eluden las responsabilidades.

La vida es complicada para ella con una niña pequeña y sin familia que eche una mano, pero como viven en un pueblo todo se antoja más fácil. «Yo creo que en España por lo general se vive mejor a nivel profesional y social, porque está todo marcado, aquí se vive como se puede, las reglas son muchas pero nadie las cumple y al final para resolver cualquier cosa a nivel burocrático pierdes mucho más tiempo que en España».

Hace buen tiempo, vive cerca del mar, hay buena comida y buen vino, pero no habita una zona demasiado animada. «Esta región no se mueve mucho a nivel de eventos de cine, teatro, música, por el verano la gente va casi exclusivamente a la playa y a comer fuera y en el invierno si no llueve no salen de casa y se quejan siempre del frío aunque no lo haga», relata. La Toscana es una zona idílica en un país repleto de bellezas. A ella le apasiona Cerdeña: «Nos encantan las dunas de Teulada, en el sur de la isla, y la zona arqueológica de Nora, cerca de Cagliari», anota.

Con sus pros y sus contras, añorando el verde de Asturias, las fiestas, Gijón, la fabada, la sidra y el cabrales, en Italia seguirá. «Los planes de futuro son continuar viviendo aquí hasta que mi marido se jubile y después irnos a vivir a Cerdeña o volver a Asturias».