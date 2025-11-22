M. F. Antuña Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

Tiene Ciudad de México una vida cultural apabullante. La megaurbe mexicana es ahora el lugar en el mundo de Rocío Tuñón, gijonesa con domicilio en Villaviciosa que vive a caballo entre este lado del charco y el otro. Ha viajado de Mérida a Holbox, pasando por Chiapas, Cancún, Oaxaca, Baja California, Monterrey, San Miguel de Allende, Puebla, Cuernavaca, Querétaro... Ha probado y cocinado mil comidas y ha disfrutado de un país que la enamoró hace siete años cuando acudió a una boda muy singular en la hacienda del Indio Fernández en Coyoacán.

Trabaja como 'register' del artista Pablo Armesto, su pareja, lo que le hace estar en un sinvivir de horario europeo y americano coordinando exposiciones y proyectos, pero está encantada. «Me gusta de México que es un país muy dinámico, muy joven, con mucha energía, con mucho color, muy musical y la gente es humilde, trabajadora, voluntariosa, educada, es gente buena», afirma Rocío.

Añade que es un país muy rico y que «hay muchos méxicos dentro de México», un país que «respeta y defiende la cultura». Vaya por delante que cuando les preguntan, ellos dicen que son asturianos en lugar de españoles, pero cierto es que no han advertido ningún tipo de resentimiento hacia España por aquello de la conquista. «No hemos notado ningún tipo de prejuicio», anota Rocío.

Viven en una colonia muy especial de Ciudad de México. Se llama Santa María la Ribera, es una de las más antiguas de la capital y está relativamente cerca del casco histórico. Aún no sufre enormemente la gentrificación y todavía sigue siendo muy tradicional, de gente trabajadora. Tiene en el centro el kiosko morisco, que fue regalado por Marruecos a México: «Es una plaza que está viva todos los días de la semana, pero el fin de semana es una locura, se pone la gente a bailar, a hacer clases de zumba, a pinchar vinilos, hay puestos de comida, de helados, hacen mercadillos totalmente distintos». Muy cerquita está también el Museo de Geología y la sala multiforo Alicia, un local emblemático. «Todo eso en nuestro pequeño barrio», aclara. Pero hay mucho más. La ciudad es impresionante: «La oferta cultural es inmensa y la mayoría además gratuita o con un coste muy bajo para el ciudadano», afirma. Vive un momento interesante y especialmente vibrante en todos los ámbitos la urbe.

Es un país con buenas universidades, con gente muy preparada, pero también con niveles muy altos de desigualdad social. «Hay mucho contraste, aquí el salario medio es muy bajo, son seiscientos euros».

Está tan integrada en el país que incluso han adoptado un perrito mexicano, Pichirilo. Madruga Rocío, pasea y trabaja con esas complicaciones horarias del aquí y el allá. «Llevo el control de todas las piezas de arte, dónde están las obras, controles de aduana, de todo eso me encargo», cuenta esta gijonesa.

Echa de menos la mar, la playa y los amigos. También la comida: «Una buena andarica y una botella de sidra» es su plan perfecto. En México son muchos los platos que le vuelven loca, pero se queda con los papadzules yucatecos, una especie de tacos rellenos de huevo duro. También de Yucatán son los panuchos, que le entusiasman. Unido lo uno y lo otro, en lo gastronómico y en todo lo demás, la conclusión es clara: «No me puedo quejar, tengo lo uno y lo otro, combino mi Asturias querida con México, mis amigos siempre se ríen mucho porque cuando estoy allí les digo 'no me quiero ir, no me quiero ir', soy muy dramática, y a la hora de volver me pasa lo mismo».

El plan de futuro es continuar así unos cuantos años más. Porque, además, sostiene que el carácter mexicano es muy similar al de los españoles, con lo que la vida es muy fácil para ellos.