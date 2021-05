«Buscan llevar a Colombia al estado de Venezuela» José Luis Fernández se fue con 22 años a Caracas y hace cuatro tomó rumbo a Bogotá. Allí regenta el restaurante El Hórreo José Luis con su hijo Diego, en el restaurante El Hórreo, en Bogotá. / E. C. M. F. ANTUÑA GIJÓN. Lunes, 17 mayo 2021, 12:34

Vive José Luis Fernández (64 años, Toriello, Ribadesella) en la zona Norte de Bogotá. Allí regenta desde hace cuatro años el restaurante El Hórreo, que sirve «comida española como la de allí», con la fabada y el cachopo incluidos en la carta. Y allí nada se advierte de la explosión social que estos días no cesa en la capital colombiana. Son dos ciudades distintas la del Sur y la del Norte. Y a una calle del Consulado español, donde él tiene su negocio, nada extraño sucede en estos días extraños en Colombia. «Nos afecta, porque afecta a todos este vandalismo, pero en la zona donde estamos no sucede nada, es una zona buena para el comercio», explica este hombre que con 22 años se fue a Venezuela, entró en contacto con el mundo de la hostelería y acabó montando en Caracas su negocio, que se llamaba El Manchego porque ese nombre tenía cuando lo hizo suyo. Se casó con una mujer de Medellín, que había salido de la ciudad colombiana huyendo de los tiempos de plata o plomo de Pablo Escobar, tuvieron dos hijos y allí fueron felices. «La verdad es que yo he vivido tan bien en Venezuela, y todos los años vamos a España, salvo el pasado por la pandemia, que no siento que eche de menos Asturias».

Pero llegaron malos tiempos a Venezuela. Sus hijos, una chica de 33 y un chico de 30, se fueron a Europa, a París y Barcelona, y él y su mujer afrontaron una nueva aventura en Colombia, un país que acoge a multitud de personas huidas de Venezuela. Por eso lo que está pasando ahora le preocupa y le lleva a mirar atrás. Él lo interpreta así: «Para mí que esto no es a raíz de la reforma tributaria, venía programado desde el año pasado», dice, y alude después al líder de izquierdas Gustavo Petro. «Él fue alcalde de Bogotá hace como tres años, aquí los bogotanos son muy izquierdosos, y él tiene buenas relaciones con Maduro, los cubanos, la guerrilla, fue miembro del M19... Buscan llevar a Colombia al estado de Venezuela y adueñarse del país, agarrarlo y ponerlo a su servicio. En estos países hay tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta corrupción, que la gente de a pie les hace caso», sostiene. Cree que pronto acabarán las protestas, pero señala que dentro de un año vienen elecciones y son muchos los temores. Porque no quiere que se repita la jugada de Venezuela en Colombia, un país en una situación de relativa estabilidad.

Le vacunarán pronto. Pero la pandemia -señala- va a volver a pegar duro a cuenta de las multitudes en las calles. Ahora su restaurante está abierto, pero lleva meses de cerrojazo y de aperturas y cierres. «Los asturianos somos así, yo no cierro El Hórreo ni aunque venga la guerra, sobreviví ocho meses haciendo domicilios», relata. «Ahora la alcaldesa, al ver todo lo que había en la calle, dijo 'vamos a dejar que los negocios puedan trabajar' y estamos abiertos».

No están las cosas fáciles. Así que, mirando al futuro, no descarta volver a Europa cuando se jubile. Porque, además, así tendrá a sus hijos más cerca.