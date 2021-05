«Colombia te deja con la boca abierta» Francisco Velasco, ingeniero industrial allerano, llegó a Bogotá en 2019 tras trabajar en Venezuela y Perú Francisco Velasco, en un viaje al eje cafetero. / E. C. M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 30 mayo 2021, 02:18

Francisco Velasco (Collanzo, Aller, 1982) sabe lo que es vivir lejos de casa. Este ingeniero industrial formado en San Sebastián estuvo en Venezuela y Perú antes de llegar a Colombia. En febrero de 2019 se incorporó a la dirección de desarrollo de negocio regional de la empresa en la que trabaja. No le fue difícil aclimatarse. «A mi hermano pequeño, después de estar varios años viviendo en Brasil, le ofrecieron en 2016 gestionar la sociedad que su empresa tenía en Colombia y se vino a Bogotá con su esposa». Cosas del azar: «Después de estar varios años separados, fue increíble poder vivir un tiempo la experiencia con ellos aquí». Con ellos, y con las dos mellizas nacidas en Bogotá. Le facilitaron la llegada, la vivienda, los amigos, pero en agosto se volvieron a Asturias y le dejaron solo.

Pero no se aburre. El trabajo tiene mucho peso: «Eres, en cierta manera, la cara de la compañía. La dirección te marca una meta y unas directrices y es cosa ya de los equipos de trabajo trazar el camino que te haga alcanzar los objetivos marcados», relata. Se dice un tipo con suerte, bien secundado por sus compañeros, pero tiene también sus contras la vida profesional: que las decisiones tardan tiempo en tomarse y que son necesarios muchos desplazamientos, aunque la pandemia los ha limitado. Y se agradece, porque en Bogotá el caos circulatorio es demoledor: «Mi récord está en cuatro horas en un taxi para un desplazamiento que en condiciones normales no te llevaría más de 20 minutos».

Tiene muchas cosas buenas Colombia: «La gente es muy cercana y muy agradecida, a los españoles se nos tiene mucho aprecio y cariño y les gusta mucho nuestra cultura, ya que, al fin y al cabo, tenemos muchas cosas en común, aunque cada país con sus particularidades». Pero es que hay más: «El país es increíble en general. Tienen lugares que te dejan con la boca abierta».

Ha creado una familia con otros expatriados españoles y también con colombianos, peruanos y venezolanos y se siente arropado: «Siempre están ahí como si fuesen tu verdadera familia, y eso es de agradecer». Pero la distancia que le separa de España a veces es muy alargada. Y un par de viajes al año no sirven para paliar añoranzas que son infinitas: «Collanzo, mi pueblo, y la sidra, que me encanta, los buenos momentos con los buenos amigos...».

No está atravesando ahora Colombia su mejor momento. «Desde el 28 de abril, hay un paro nacional, y aquí son muy difíciles de gestionar, porque hay mucho choque entre manifestantes y la Policía, que se aplica con contundencia para tratar de contenerlos. Eso, unido a la crisis generada por la pandemia, hace que las cosas se compliquen mucho».

Vienen además de atravesar tiempos difíciles con la covid. Aunque su empresa le ofreció regresar a Asturias, pensó que pasaría rápido y se quedó en Bogotá durante el confinamiento más extremo. «Fueron cinco meses sin salir de casa y once exactos sin volver a Asturias», resume. En Navidad lo hizo. ¿Regresará para quedarse? «Primero me gustaría completar el proyecto profesional que me ofreció la compañía, y luego nunca se sabe qué es lo que ocurrirá. Pero, por supuesto, los asturianos tenemos mucho arraigo a la tierra, y en algún momento me gustaría volver».