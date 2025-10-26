«Colombia es un país muy diverso»

M. F. A. GIJÓN. Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Juan Martínez (Valdesoto, 42 años) es economista y hace veinte años que se fue de Asturias. Después de un par de años en Madrid, en 2007, agarró el pasaporte y ya no lo soltó. Hasta 2022 estuvo en Washington, excepto un año, 2013, que vivió en Costa Rica, y ahora su vida está en Colombia. Trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya oficina central está en EE UU y las oficinas de proyectos en cada una de las capitales de Latinoamérica, y ahora su base es la de Bogotá. «Me gusta mucho el trabajo», confiesa este asturiano que llegó al BID con unas becas de Cajastur y desde 2019 es funcionario de este organismo.

Una larga trayectoria trabajando en temas de desarrollo en países emergentes le avala. «Ahora mismo, tenemos 56 países que son los que ponen plata y los que reciben recursos son 26, que son los de Latinoamérica. El foco del banco es ofrecer créditos a tasas muy baratas para hacer proyectos de inversión en desarrollo, construir escuelas, carreteras» cuenta.

Está feliz en Colombia. Y eso que el cambio fue radical: «Llevaba quince años allí, ya sabes como están las cosas en EE UU. En 2021 estuve teletrabajando en Asturias y cuando volví a Washington lo hice con la idea de que me apetecía un cambio. Surgió la oportunidad y estoy contento porque aquí como que estás más cerca de los clientes, de los proyectos», relata.

Es un país acogedor donde la vida es fácil. «Los colombianos son muy amables y tienen una percepción bastante positiva de la interacción histórica y cultural que ha habido entre España y Colombia», afirma. Esa hostilidad hacia la 'madre patria' se advierte en otros territorios pero no en Colombia: «Tienen una receptividad más positiva a todo lo que viene de España». Eso ayuda a hacer la vida más agradable aún. Está además en un momento «bien interesante, con los acuerdos de paz que se tienen que acabar de asentar», asegura. Hay otro elemento a favor que destaca Juan: «Es un país muy diverso, tienes el Caribe, la zona central cafetera, la Amazonía y las ciudades en altura, y es un país con mucha riqueza cultural y de tradiciones. Yo recomiendo visitarlo, venir aquí son unas vacaciones divertidas porque puedes hacer un poco de todo», resume. En lo laboral, tampoco hay problema por su parte. Eso sí, cualquier lugar exige una adaptación. «Yo llevo mucho tiempo trabajando en Latinoamérica y hay diferencias, uno tiene que entender los códigos», introduce. Esa tendencia a no usar el 'no' es cierta: «Son poco dados a ser directos o confrontar, pero te lo dicen de otras maneras, es cuestión de entenderlas. Uno, cuando lleva un tiempo aquí, ya sabe cuándo las cosas van a avanzar», afirma. Dicho lo dicho, la conclusión es clara: «Uno tiene que entender y adaptarse al lugar donde está». Ese es el gran aprendizaje del emigrante: «Te toca el 'donde fueres haz lo que vieres', entender las dinámicas sociales y adaptarte a ellas». Es fácil en Latinoamérica para los españoles, por la cercanía del idioma, de los valores sociales y los lazos culturales.

Pese a todo, Asturias está siempre ahí y la vuelta es un objetivo en un plazo no demasiado largo. «Yo creo que a los cincuenta me vuelvo a Asturias y a los 55 me prejubilo», augura. Esa es su idea. Le quedan otro par de años más en Colombia. Se tendrá que ir a algún otro país más con el BID y, a partir de ahí, se plantea trabajar en consultoría externa durante un lustro ya desde Asturias.

Nunca ha perdido el contacto con Asturias y dos o tres veces al año viaja a la tierrina, porque además tiene flexibilidad para teletrabajar. Pese a la distancia, su mirada es realista y optimista: «Asturias es una región que tiene mucho potencial», anota. Y apunta las claves para que se haga realidad: «Es necesario no perder las raíces, en el sentido de que se mantenga activo el brazo industrial asturiano, que es muy fuerte. Creo que tenemos un potencial turístico muy importante y cada vez más evidente, pero hay que explotarlo en el turismo de naturaleza y de alto nivel, servicios de más valor y que dejan dinero».

Añade otro dato importante: considera que es un lugar óptimo para los nómadas digitales que buscan naturaleza para vivir y en los que habría que poner el ojo: «Esa es una estrategia interesante para evitar la despoblación», sostiene. Su conclusión: «Sí, yo creo que Asturias tiene mucho que ofrecer».

