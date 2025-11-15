«Aquí el trato de la gente es más humano»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Julio José Molina Suárez, Jujo (Nava, 1972), se confiesa «un culo inquieto de siempre» y en su caso es literal porque se ha pasado media vida sobre una tabla de surf y llevándola bajo el brazo por casi medio mundo. En la playa de San Lorenzo cogió sus primeras olas y las segundas en Rodiles para ir, como los bancos del bocarte, subiendo por el golfo de Vizcaya a hacer su máster en Hossegor, la Sorbona de los surferos en Las Landas. Sigue cogiendo la tabla cada día pero hace ya casi dos décadas que encontró un paraíso donde asentar su base y formar una familia a la orilla del Pacífico, en Playa Negra, Costa Rica. Y es que como él mismo explica: «Uno se mueve por el surfing, por el calor, por las olas, por conocer otro lugar diferente».

Pero, Jujo, si ha pasado media vida sobre una tabla, otra parte la vivió con igual inquietud de gluteos en su otro medio natural, la nieve. «Trabajé muchos años como monitor y entrenador. Estuve en el equipo junior y en Baqueira, formamos el primer centro de tecnificación», relata. Y entre las pistas del Valle de Arán y Sierra Nevada, y las olas del Cantábrico, encontró en la cocina una actividad laboral alternativa a la que muy pronto iba a cogerle «el gustillo» y que le llevó a montar su propia empresa de restauración en Costa Rica: 'Salvia fresca'.

Llegó al país centroamericano, dejando atrás los rigores invernales de Hossegor y buscando el calor arribó a Playa Negra para encontrarlo en la que es su mujer desde hace dieciocho años y con la que tiene una hija de doce: Xana. «Con mi empresa trabajo de chef privado en casas de lujo. Hago cocina de mercado, mucho producto fresco y local, si es pesca, procuro que sea sostenible. Costa Rica es muy fértil y el producto es de primerísima calidad, solo la fruta es un espectáculo», revela.

De su tierra de adopción elogia también «la amabilidad, el buen corazón del tico, el servicio a la gente. Es un país muy de acoger a la gente. Hay mucha paz, un país que no tiene ejército desde hace 50 años, es una base muy sólida». El mayor contraste con España o Europa, positivo en este caso, lo sitúa en el propio tempo cotidiano: «El de aquí es un ritmo más pausado y tranquilo, con más serenidad. La gente es más paciente. Eso te enseña a serlo en todas las facetas de la vida», asegura. Y esas virtudes apunta que se extienden incluso en los ámbitos aparentemente menos propicios a ello como el de la burocracia: «Te piden papeles para hacer cualquier movimiento, como en España, pero el trato personal de la gente es más amistoso, más humano».

Su mujer es fisioterapeuta y Xana heredó de su padre la pasión por el deporte, aunque lo suyo es el jiu-jitsu y el voley . Viven a poco menos de un kilómetro de la playa, donde las olas imprimen ironía al Pacífico como las de California y Hawai. Lo dicho, el paraíso de un surfista, aunque Jujo no se olvida del que viene. «Suelo volver a Gijón por lo menos cada dos años. A Xana le encanta España y allí descubrió la nieve en Sierra Nevada, a donde nos gusta ir siempre que es posible». De las cosas que echa de menos el naveto, no tiene dudas: «La familia, los amigos de la infancia. Tomar una botellina con ellos en la Cuesta del Cholo y un buen centollín, unos bígaros o unes parrochines», expresa sin disimular la emoción con la que pronuncia las palabras de casa.

Sobre el futuro, también parece tenerlo claro: «Va a depender todo de cómo vaya el desarrollo de nuestra hija a la hora de ir a la universidad, aunque aquí las hay muy buenas, pero como a ella le gusta España un montón hay esa posibilidad abierta de que volvamos cuando llegue ese momento». Mientras tanto del día a día en Playa Negra invita a disfrutar de todo lo bueno que allí ha ido construyendo este surfero de culo inquieto para el que Asturias siempre está «muy cerca, aunque haya doce horas de vuelo». Y si se le pregunta qué siente al volver, ve al 'guaje' que fue «recuperar esos paisajes de cuando era adolescente, que son muy bonitos para el corazón y el alma. Eso siempre está ahí, como la familia y los amigos».

