«Vivir fuera es comprender al otro»

Mónica del Pozo lleva seis meses viviendo en Copenhague, pero son ya dos años los que está asentada en Dinamarca. Tiene 28 años esta gijonesa que estudió en la Universidad de Oviedo Comercio y Márketing. Después de un año en México, en septiembre de 2023 se fue a Aarhus a hacer un máster en comercio y compras y hasta hoy. Y tan a gusto.

Su experiencia universitaria primero y laboral después no puede ser mejor. «Fue un cambio, venía de vivir en México, la cultura, el frío, pero es que acabé el máster en junio y encontré trabajo en Copenhague y aquí estoy». No tiene queja por ningún lado, pero menos aún del sistema universitario danés: «Está súper bien, estudiar en la universidad es gratis para todas las personas europeas y te dan un estipendio mensual si trabajas y estudias», relata. La universidad es más autónoma que en España. No hay obligación de ir a clase y cada uno se gestiona su tiempo. «Es muy buena la educación y hay muchas oportunidades de trabajar en el país», concluye.

Trabaja para una empresa de logística, Maersk, y lo hace en el departamento de compras. Toda su vida es en inglés. En el trabajo y en todo lo demás, por mucho que esté pensando en retomar sus estudios de danés. «Es difícil, sobre todo porque tiene una pronunciación muy complicada, no lo es tanto la gramática», afirma. Pero en realidad no es necesario: «Aquí habla inglés todo el mundo, desde quien te atiende en el supermercado hasta en el autobús».

Conciliación y productividad

La vida laboral también es distinta. «Siento que es totalmente diferente, sobre todo a nivel vida personal y trabajo y cómo se compaginan, aquí creo que lo hacen un poco mejor», resume. A las cinco la oficina está casi vacía, en España no. «Es más productivo el tiempo que le dedican al trabajo y se preocupan mucho por su vida personal», afirma.

Lo social es otro asunto. Empezando porque a las cinco de la tarde parece que son las dos de la mañana. «En invierno es que hay muy pocas horas de luz y hasta marzo no vuelve, es duro, y la gente tiende a no salir de sus casas, tienes que acostumbrarte a que la gente no es tan social y tan abierta, sobre todo en el invierno, en verano es otra historia».

Tiene su grupo de amigos, casi siempre internacionales y españoles, aunque hay algún danés. Su mundo es de expatriados y sus aprendizajes, múltiples: «Te encuentras con situaciones que si me hubiera quedado en España no me encontraría, pasan cosas porque sales, creo que te tienes que adaptar mucho con las costumbres de otro sitio, es un ejercicio de comprender al otro e intentar no frustrarte por las cosas pequeñas».

Los daneses «nos conocen y nos aman a los españoles», pero sitúan mejor Málaga que Asturias. Para ella Dinamarca es también un buen destino turístico. Hay pueblos bonitos y unas navidades muy bien iluminadas. «Viajar es muy fácil, te puedes mover mucho en tren, el transporte público se impulsa mucho igual que andar en bici». Dicho esto, la bici es fundamental. A todas partes va pedaleando esta gijonesa. «Aquí hay un tráfico enorme de bicicletas por las mañanas», cuenta.

Añora a la familia y esa manera de socializar en España, el trato con los compañeros, la cañita al salir de la oficina. La comida no mucho: «A ver, una buena fabada, sí, pero si me apetece mucho jamón serrano o fuet me lo compro en el supermercado».

El plan, por el momento es quedarse en Dinamarca. «Estoy muy bien aquí, porque además no está tan lejos. De momento no me veo moviéndome». Además, desde que vive en Copenhague cada fin de semana recibe alguna que otra visita.

